Pepe dispensado da selecção nacional

Pepe, defesa do FC Porto, não vai participar nos próximos jogos da selecção nacional. O central de 39 anos está a contas com problemas físicos e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ainda que sem detalhar o tipo de lesão, anunciou nesta quarta-feira que o jogador foi dispensado dos trabalhos.

Pepe foi dispensado da selecção nacional pelo que não vai disputar os jogos da Liga das Nações que Portugal realiza com a Chéquia e a Espanha. O defesa foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e dispensado do estágio da selecção por motivos de ordem física», pode ler-se no comunicado colocado no site da FPF.

Esta é a terceira baixa na lista de convocados inicialmente delineada por Fernando Santos, já que Rafa decidiu não jogar mais pela selecção portuguesa e Raphaël Guerreiro, tal como Pepe, deixou o estágio por lesão.

Mário Rui foi o escolhido para substituir Guerreiro, Gonçalo Ramos assumiu o lugar de Rafa e o substituto de Pepe deverá ser divulgado nas próximas horas.

