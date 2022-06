Pep Guardiola responde al fichaje de Bernardo Silva por el Barcelona

Entornointeligente.com /

Pep Guardiola dice que quiere mantener a Bernardo Silva en el Manchester City la próxima temporada, a pesar del interés del Barcelona.

El centrocampista portugués es un objetivo para el entrenador del Barcelona, Xavi, que ha identificado al centrocampista como un sustituto del objetivo del Manchester United, Frenkie de Jong.

Se dice que Silva está abierto a trasladarse al Camp Nou, pero Guardiola quiere mantener al centrocampista, sobre todo porque es probable que Gabriel Jesus y Raheem Sterling abandonen el club.

Pero, aunque Guardiola insiste en que quiere que Silva se quede, ha admitido hoy que no forzará a ningún jugador «infeliz» a quedarse en el Etihad.

‘A día de hoy, en mi opinión, creo que Bernardo Silva seguirá en el Manchester City la próxima temporada. Nuestro objetivo, como club, es que se quede con nosotros’, dijo Guardiola.

‘Esa es nuestra intención, aunque no me gusta mantener en el City a jugadores que no están contentos’.

