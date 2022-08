Pep Guardiola regresa con el City al Camp Nou para enfrentar al Barcelona

Entornointeligente.com /

El encuentro, que empezará a las 14:30 horas de Perú, tendrá grandes alicientes deportivos más allá de la vuelta al feudo ‘culer’ del entrenador del mejor Barça de la historia. En el Spotify Camp Nou estará Bernardo Silva, pretendido por el equipo catalán, y por primera vez en su carrera Erling Haaland, la nueva estrella de los ‘citizens’, pisará el césped del feudo azulgrana. La última vez que Guardiola jugó como visitante en el Camp Nou fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2016-2017. Entonces el Barça pasó por encima del Manchester City con un 4-0 gracias a un hat-trick de Leo Messi y un tanto de Neymar. Precisamente, Unzué era el segundo entrenador del conjunto catalán, dirigido por Luis Enrique. El técnico del City, que llega a Barcelona tras empatar en el campo del Newcastle (3-3) en la Premier League, no hablará en rueda de prensa hasta después del partido. El conjunto inglés prepara el encuentro en el complejo deportivo la Vinya de Caldes de Malavella (Girona) y Guardiola lo aprovechó este lunes para ver en Montilivi el triunfo por del Girona (3-1) ante el Getafe en la segunda jornada de LaLiga Santander. Este partido contra la ELA en un inicio estaba previsto que se disputara el verano pasado, pero las restricciones de aforo por la pandemia del coronavirus provocaron que los organizadores prefirieran esperarse con la intención de recaudar el máximo dinero posible. Para mañana miércoles se espera un Spotify Camp Nou prácticamente lleno. El Barça llega a la cita con la moral alta tras el triunfo por 1-4 ante la Real Sociedad del pasado domingo que le ha devuelto la confianza perdida tras el empate en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano. Xavi podría dar minutos a jugadores menos habituales teniendo en cuenta que el domingo el equipo tiene otro encuentro de Liga ante el Valladolid. También será una oportunidad para ver en acción al central Jules Koundé, el único de los cinco fichajes azulgranas de este verano que aún no ha podido ser inscrito en LaLiga. De momento, tan solo pudo jugar en el Trofeo Joan Gamper ante el Pumas mexicano (6-0). Además, Xavi podrá contar con el capitán Sergio Busquets, que no jugó en el Reale Arena por sanción. Todos unidos contra la ELA ?? #EquipoELA pic.twitter.com/PfH8HMIXk8

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2022 Este miércoles jugamos contra el @ManCityES en un partido solidario para recaudar fondos para la investigación contra la ELA. Si no puedes venir al Spotify Camp Nou, únete al #EquipoELA ?? con tu donativo: https://t.co/1nAgu91PzC El partido se emitirá en directo en BarçaTV+?? pic.twitter.com/zKtoAJhOxX

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 22, 2022 Un bonito encuentro por una gran causa ?? #EquipoELA pic.twitter.com/9wSVwu2zIc

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 23/8/2022

