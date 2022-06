Pensión 65: Banco de la Nación adelanta horarios en 75 agencias en 21 regiones

Entornointeligente.com /

En Lima y Callao son 19 agencias con horario especial y están ubicadas en los siguientes distritos: 1. Av. Puente Piedra 180 Panamericana Norte km. 31 / Puente Piedra. 2. Av. Salvador Allende 699 / Villa María del Triunfo. 3. Av. Guillermo Billinghurst 1091-1093 Mz. G2 Lt. 32, Zona D / San Juan de Miraflores. 4. Av. Túpac Amaru 1797 / Comas. 5. Av. Benjamín Visquerra 219 / Huaral. 6. Av. Tusilagos Mz. P Lote 3 y 4 urb. Los Jardines / San Juan de Lurigancho. 7. Av. 28 de Julio 388 / Huacho. 8. Esquina avenida Benavides Cuadra 3789 Mz. G Lote 00001 / Santiago de Surco. 9. Av. Próceres de la Independencia 2075 al 2077 – urb. San Hilarión / San Juan de Lurigancho. 10. Calle Las Alondras 243 / Santa Anita. 11. Av. José Olaya 258 / Chorrillos. 12. Av. 28 de Julio 932 y Petit Thouars 113 / Lima. 13. Av. Revolución s/n, plaza Solidaridad, Sector 2 Grupo 15 Mz C / Villa El Salvador. 14. Av. Pardo y Mártir Olaya 211 / Miraflores. 15. Av. Chimpu Ocllo 747 / Carabayllo. 16. Esquina av. Perú 1350 con calle Puerto Esperanza / San Martín de Porres. 17. Av. La Playa s/n, Mz. C9 – ex zona comercial / Ventanilla. 18. Av. Saenz Peña 205-207-209 / Callao. 19. Av. Santa Rosa 135 – Centro Comercial La Perla of. A-101, A-102 / La Perla. En las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali también se han priorizado agencias estratégicas, a fin de brindar más facilidades a clientes y usuarios del banco. 1. Jirón José Santos Chocano 280 Y A. Valdelomar s/n / Bagua Grande / Utcubamba / Amazonas. 2. Jirón Raimondi s/n / Caraz / Huaylas / Áncash. 3. Jiron Guzman Barrón s/n / Independencia / Huaraz / Áncash. 4. Jirón Inés de Salas s/n Manzana J Lote 7 / Yungay / Áncash. 5. Av. José Gálvez 245-250 / Chimbote / Santa / Áncash. 6. Av. Luzuriaga 669 – 673 Mz. A Conjunto Comercial Lote 09 / Huaraz / Áncash. 7. Jirón Lima 216 -218 / Abancay / Apurímac. 8. Jirón 28 de Julio 167 /Ayacucho / Huamanga / Ayacucho. 9. Jirón Julio César Tello 181 / Huanta / Ayacucho. 10. Jirón Leoncio Prado 105 / Cajabamba / Cajamarca. 11. Jirón Pisagua 552 / Cajamarca / Cajamarca. 12. Jirón Progreso s/n – Plaza de Armas / Pedro Gálvez / San Marcos / Cajamarca. 13. Jirón Atahualpa s/n – Plaza de Armas / Baños del Inca / Cajamarca. 14. Jirón Benjamín Duble 496 / Cutervo / Cajamarca. 15. Jirón Mariscal Castilla 424-430-436 / Chota / Cajamarca. 16. Calle Mariscal Castilla 765 – Sector Pueblo Nuevo/ Jaén / Cajamarca. 17. Jirón Bolognesi Esquina con jirón Arica s/n / Sicuani / Canchis / Cusco. 18. Jirón Francisca Zubiaga 113 / Urcos / Quispicanchi / Cusco. 19. Esquina Martín Pío Concha 272-278 Santa Ana /La Convención / Cusco. 20. Avenida Señor de Torrechayoc y jirón Sagrario / Urubamba / Cusco. 21. Jirón Alfonso Ugarte 298 / Pampas / Tayacaja / Huancavelica. 22. Jirón 28 de Julio 1061 / Huánuco / Huánuco. 23. Av. Grau 161 / Ica / Ica. 24. Calle 7 de Junio 641 / Pangoa / Satipo / Junín. 25. Jirón 22 de Octubre Meseta Pampa Silva Mz. D Lote 2 / Perené / Chanchamayo / Junín 26. Jirón Manuel Prado 363 /Satipo / Junín. 27. Jirón Santiago Norero 462 / Huancayo / Junín. 28. Av. Diego de Almagro 297 / Trujillo / La Libertad. 29. Jirón Balta 864 / Huamachuco / Sánchez Carrión / La Libertad. 30. Calle Unión 512-516 / Ferreñafe / Lambayeque. 31. Calle Cruz de Chalpón 136 urb. Latina / José Leonardo Ortiz / Chiclayo/ Lambayeque. 32. Esquina Elías Aguirre 100 / Chiclayo /Lambayeque. 33. Calle San Francisco 124 /Requena / Loreto. 34. Jr. Putumayo 160 / Punchana / Maynas / Loreto. 35. Calle La Condamine 488 / Iquitos / Maynas / Loreto. 36. Km.4.5 de la av. José Abelardo Quiñones / San Juan Bautista / Maynas / Loreto. 37. Jirón Comercio 127-131.Yurimaguas / Alto Amazonas /Loreto. 38. Calle Cáceres 443 / Ayabaca / Piura. 39. Esquina Calle Correo con Unión s/n / Pacaipampa / Ayabaca / Piura. 40. Calle San Martín 500 / Sullana / Piura. 41. Av. Guardia Civil s/n, Mz. C Lote 8 – Urb. Miraflores / Castilla / Piura. 42. Calle La Libertad 974. Piura / Piura. 43. Calle Libertad 509 / Chulucanas / Morropón / Piura. 44. Av. Libertad – Barrio Libertad / Putina / San Antonio de Putina / Puno. 45. Jirón Bolognesi 103 / Yunguyo / Puno. 46. Jirón Independencia 206 / Ilave / El Collao / Puno. 47. Jirón Puno 351 / Azángaro / Puno. 48. Jirón 9 de Diciembre 270-274 / Juliaca / San Román / Puno. 49. Jirón Miguel Grau Seminario 269-279-289-293-297 / Puno / Puno. 50. Jirón Bolognesi 542 / Bellavista / San Martín. 51. Jirón José Olaya 1098 Bario de Tangumi / Soritor/ Moyobamba / San Martín. 52. Jirón Tacna 471 San José de Sisa / El Dorado/ San Martín. 53. Av. San Martín 321 – Cercado / Tacna / Tacna. 54. Esquina Bolívar con Grau 201 / Tumbes / Tumbes. 55. Jirón Tacna 561 / Callería / Coronel Portillo / Ucayali. 56. Avenida Yarinacocha 460, Mz. 33, Lote 3 / Yarinacocha / Coronel Portillo / Ucayali. Cabe resaltar que el Banco de la Nación brinda a los beneficiarios de Pensión 65 el acceso a préstamos personales y créditos con tasas preferenciales y atractivas en el mercado financiero. Se recuerda que en todas las agencias del Banco de la Nación se debe presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, con el esquema de vacunación completa contra el covid-19, y la dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 40 años que se encuentren habilitados para recibirla, además de usar mascarilla de manera permanente. El Banco de la Nación invoca a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, a fin de evitar la propagación del covid-19, e invita a las personas que aún no se vacunan a hacerlo en los establecimientos más cercanos para proteger su salud y la de los demás. Más en Andina: ?? 