Pensar demasiado pode deixar-nos cansados, dizem cientistas

Se se sente esgotado no final de um dia exigente no escritório, pode ser que esteja a pensar demais. Uma equipa de cientistas descobriu que o uso excessivo da massa cinzenta pode levar à fadiga mental, dificultando a tomada de decisões.

Os cientistas analisaram a composição química dos cérebros de dois grupos de pessoas, ao longo de um dia de trabalho. Um grupo recebeu tarefas fáceis, enquanto o outro foi instruído a realizar versões mais exigentes das mesmas tarefas cognitivas. Sinais de fadiga, como diminuição da dilatação pupilar, foram registados apenas no grupo que realizou as tarefas mais complexas.

Usando espectroscopia de ressonância magnética, os investigadores do Hospital Universitário Pitie-Salpetriere, em Paris, descobriram que o trabalho cognitivo de muita exigência levou a um acumular de glutamato — um produto químico que as células nervosas usam para transmitir sinais a outras células — na área do córtex pré-frontal do cérebro.

Gerir o seu excesso torna outras actividades do córtex pré-frontal mais difíceis, como o planeamento e a tomada de decisões, levando as pessoas a preferir fazer acções de baixo esforço e alta recompensa à medida que a fadiga cognitiva se instala.

Mathias Pessiglione, u m dos autores do estudo, diz que as teorias anteriores sugeriam que a fadiga era uma ilusão inventada pelo cérebro para nos fazer parar e procurarmos uma actividade mais gratificante. Mas esta descoberta revela que há um acumular de substâncias nocivas na área do córtex pré-frontal do cérebro.

«As nossas descobertas mostram que o trabalho cognitivo resulta numa verdadeira alteração funcional — o acumular de substâncias nocivas —, então a fadiga seria de facto um sinal que nos faria parar de trabalhar, mas com um propósito diferente, o de preservar a integridade do funcionamento do cérebro», conclui.

Tradução: Bárbara Wong

