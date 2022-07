¿Pensando ir al Mundial? Conoce las 5 cosas que están prohibidas en Qatar 2022

Entornointeligente.com /

Solo faltan cuatro meses para que la mayor cita del fútbol se lleve a cabo. Sin embargo, las controversias no se han hecho esperar debido al país escogido para realizar el Mundial de Fútbol 2022. Qatar, un país musulmán con estrictas reglas religiosas y de conductas sociales que, aunque puedan ser muy comunes en occidente, en esta país no lo son. Violar alguna de estas leyes podría tener graves consecuencias. A continuación te contamos las 5 cosas que no pueden hacer los turistas que van al Mundial.

Mostrar afecto

Los gestos de afecto entre dos personas que no estén casadas son mal vistos en este país. Esto sin importar la orientación sexual. Si se comprueba que se tiene una aventura de una noche la pena de cárcel puede ser incluso de hasta siete años. Tampoco está permitido tener relaciones sexuales quienes no estén legalmente casados, mucho menos las parejas homosexuales.

Mostrar piel

En Qatar los turistas deben cuidar mucho su vestimenta, los mismos deben ser respetuosos con las costumbres del lugar . Se deben tener cubiertos los hombros y rodillas en lugares públicos como museos y dependencias públicas , si no se hace es muy probable que se les niegue el acceso. Tampoco está bien visto que las mujeres estén maquilladas.

Beber alcohol

Tomar alcohol, estar en estado de ebriedad, consumir bajo los efectos del alcohol es una falta grave en este país musulmán, ya que no está permitido. Si a alguien lo atrapan en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol, así sean mínimos, puede recibir una multa e incluso cárcel.

Festejos callejeros

Quizás uno de los puntos más controvertidos es que está penado hacer celebraciones en la calle, y siendo un Mundial de fútbol está un poco difícil poder controlar a los fanáticos o que ellos mismos se controlen. Gritar, bailar, festejar en la vía pública se castiga con cárcel y deportación.

Bandera LGTBQ+

Mansoor Al Ansari, secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, señaló que se está considerando prohibir las banderas del arcoíris en los juegos: » Si quieres mostrar tu punto de vista sobre la comunidad LGBTQ+, hazlo en una sociedad en la que esté aceptado » . Sin embargo, las parejas del mismo sexo podrán viajar al país y hospedarse en la misma habitación de un hotel, pero no podrán darse muestras de afecto en público.

