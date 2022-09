¿Pensando en viajar al Mundial de Qatar 2022? Considera estas recomendaciones

Entornointeligente.com /

Este año la Copa Mundial de Fútbol se jugará en un país del continente asiático, con ciertas particularidades en cuanto a leyes, cultura y reglas sociales. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Qué medidas sanitarias tomar?

Pese a que Chile no estará presente en el próximo Mundial de Qatar, son muchos los compatriotas que tienen pensado viajar a verlo, deben prepararse para conocer otra mirada cultural que puede producirse al pisar el suelo catarí, sobre todo frente a diferencias culturales, algunas claves, requisitos y documentos necesarios.

Los chilenos no requieren de una visa para viajar al Estado de Qatar. Esto aplica para viajes de 30 días, prorrogables por 30 días más. Sin embargo, sí hay que cumplir con ciertos requisitos.

Si bien no es obligatorio, el Gobierno de Qatar recomienda a los turistas que viajen al Mundial de Fútbol 2022 contar con un seguro de viajes, lo que les permitirá estar cubierto ante emergencias médicas y situaciones indeseadas en el extranjero.

Adriano Muñiz, gerente comercial de la asistencia en viajes Latin Assistance, hace alusión a alternativas creadas especialmente para viajar seguro al Mundial, como Qatar Assist, «el país asiático cuenta con una gran infraestructura en materia de salud que aún está en desarrollo. Al tratarse de un país rico, los costos de atención médica son muy altos. Esta opción ofrece una cobertura superadora en relación con otros servicios, teniendo en cuenta que viajar a este evento internacional implica grandes gastos y mucha planificación previa.

Por ejemplo, una visita a un médico privado cuesta 263 riales cataríes, que equivale a 64.064 pesos. Y una caja de antibióticos cuesta 65 riales cataríes, es decir, 15.833 pesos. Por eso es importante contar con un seguro de viajes que cubra los gastos en caso de cualquier emergencia médica que pueda ocurrirle.

Por eso, desde Latin Assistance sostienen que «viajar con un plan especial para todos los Qatar, implica diferencias relevantes, como que incluye el reembolso del costo de los tickets en caso de no poder asistir por enfermedad o emergencias médicas».

Otros aspectos a considerar Algunos documentos necesarios son el pasaporte al día con vigencia mínima de seis meses desde el ingreso al país, boleto de avión de regreso, constancia de alojamiento, y demostrar que se cuenta con solvencia económica para todo el viaje».

En lo que respecta al COVID-19, estos son los requisitos, «los viajeros deben descargar la aplicación Etheraz y cargar allí los documentos requeridos, presentar un test PCR negativo, firmar previamente al viaje un documento de compromiso y reconocimiento, disponible en www.ehteraz.gov.qa y contratar un seguro de viajes: no es obligatorio pero sí una recomendación del gobierno de Qatar.

Ya no es obligatorio presentar el certificado de vacunación para ingresar a Qatar, aunque aquellos que no lo hagan deberán guardar cuarentena al ingresar al país. Lo mismo ocurre con aquellos que presenten un esquema de vacunación no admitido por el gobierno catarí.

También es importante considerar que las vacunas Sinopharm, Sinovac y Sputnik no se consideran válidas.

