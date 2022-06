¿Pensando en realizar el Camino de Santiago? Peregrino, toma nota de estas claves para elegir bien tu calzado

Entornointeligente.com /

¿Te gustaría hacer el Camino de Santiago? Quizá ya estás pensando qué ruta elegir, en cuántos días podrías hacerlo, dónde comer y dormir…pero conviene que desde el principio tengas en cuenta qué meter en tu mochila y cómo cuidarte para evitar lesiones. Recuerda que tus pies van a ser una parte fundamental en este viaje, son los que te llevarán kilómetros y kilómetros hasta el ansiado objetivo: pisar la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

El cuidado de los pies es esencial para que la experiencia vital de hacer el Camino de Santiago nos deje un buen recuerdo. Teniendo en cuenta que nos espera un largo recorrido por colinas y caminos pedregosos escoger un calzado adecuado se convierte en algo imprescindible para que nuestros pies no sufran y podamos movernos en perfectas condiciones, evitando lesiones, molestias y contratiempos.

Por ello desde Hi-Tec, marca experta en calzado outdoor, os explicamos qué debes tener en cuenta para elegir bien el calzado para hacer el Camino de Santiago.

Características Calzado para el Camino de Santiago

Si te has decidido al fin a hacer el Camino de Santiago a pie, una de las cosas más importantes en las que tienes que pensar es, por supuesto, el calzado que vas a llevar. Se trata de una elección que puede cambiar la experiencia de una forma drástica. Principalmente, cuando vayas a elegir el calzado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Uno de los primeros consejos a tener en cuenta es no estrenar calzado el mismo día de la marcha, es importante que este se haya adaptado a tu pie tras varias salidas de rutas. Al elegir tu calzado para el camino, es muy importante, comprobar que los dedos no topen con la parte delantera. Asimismo, el pie debe quedar estable dentro a la vez que libre para realizar la flexión natural anatómica al caminar. Es importante que el calzado especializado cuente con un buen sistema de absorción de impactos, e incorpore plantillas de memoria y suelas con doble y triple densidad, que aíslan de golpes y mantienen al pie en equilibrio térmico. Esto es primordial para sentirse seguro y cómodo al caminar. El agarre es la capacidad de fijarnos a un terreno por la acción básica de la estructura de la suela y del diseño. Es decir, el agarre viene dado, básicamente por los tacos (su dibujo, su prominencia, etc.). Por otro lado la adherencia tiene que ver con el compuesto de la goma y su comportamiento en cuanto al terreno. En este sentido, el calzado de Hi-Tec ofrece un óptimo agarre y adherencia en todos los terrenos, resistencia al desgaste y durabilidad. Dependiendo de la época del año en el que realices el Camino de Santiago, debes estar muy pendientes del tiempo que va a hacer. Un calzado adecuado se convierte en algo imprescindible para que nuestros pies no sufran y podamos movernos en perfectas condiciones

• En época de lluvias, recomendamos utilizar botas con membrana impermeable que impida que la humedad llegue a los pies y que al mismo tiempo aporte transpiración para evacuar el sudor hacia fuera.

• En época estival, unas zapatillas de trekking diseñada con materiales ligeros y transpirables serán tus mejores aliadas para ir cómodo. Lo ideal es que cuente con un upper fabricado en malla, que permita respirar al pie, y evite la aparición de hongos y microbios.

¿Por qué Hi-Tec es el mejor calzado para hacer el Camino de Santiago?

En la colección SS22 de Hi-Tec, marca experta en calzado outdoor, podemos encontrar fabulosas botas y zapatillas trail que nos aportarán protección, estabilidad, agarre y comodidad en todas las etapas del Camino de Santiago. También sandalias de trekking que podremos utilizar como calzado complementario, para haceralgunos tramos del camino y para descansar y ventilar los pies después de un largo día de caminata. Modelos diseñados para ofrecer un pisada segura y firme, confeccionados con materiales muy resistentes y con refuerzos en las zonas más expuestas al desgaste como puntera, talón o laterales.

Asimismo, el calzado de Hi-Tec incorpora suelas diseñadas para garantizar tracción en terrenos mixtos además de plantillas y entresuelas de EVA que brindan confort y amortiguación. Calzado provisto de forros y membranas impermeables y transpirables, que permiten que el aire circule libremente, manteniendo los pies secos, ventilados y a salvo de la humedad. Si este año tienes previsto hacer el Camino de Santiago y no te la quieres jugar con el calzado, no lo pienses más ¡Busca tus botas, zapatillas y sandalias de Hi-Tec en tu establecimiento deportivo más cercano!

