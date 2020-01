Pensé que nunca cambiaría mi celular, hasta que probé el Huawei Mate 30 Pro

Entornointeligente.com /

Huawei – Publicidad – Dicen que una vez que te casas con una marca, no hay vuelta atrás. Y hablando de celulares, yo le he sido fiel desde hace ocho años y me mantenía firme en no cambiarme nunca.

Ya sé, sueno como tu tía necia que insiste en usar el mismo peinado desde hace 20 años, pero es que después de tanto tiempo, la idea de innovar me parece aterradora; sobre todo, tratándose de algo tan íntimo como tu celular. O bueno, al menos eso pensaba.

Publicidad Después de probar el Huawei Mate 30 Pro tuve que replantearme absolutamente todo. De verdad, siento como si hubiera descubierto un mundo completamente nuevo.

Hablemos del diseño Cuando saqué el teléfono de la caja lo primero vi fue el color plata tirando a lila y me enamoré. Además, la pantalla tiene un diseño infinito que hace que puedas ver la imagen de borde a borde y con una nitidez impresionante. Sin botones ni nada que estorbe porque ahora todo es táctil y lo más increíble, puedes usarlo sin tocarlo.

View this post on Instagram

¿Alguna vez imaginaste controlar tu teléfono sin tocarlo? #ReimaginaLasPosibilidades con #HuaweiMate30Pro. De venta en México a partir de mañana.

A post shared by Huawei Mobile Mx (@huaweimobilemx) on Jan 22, 2020 at 8:23am PST

¿La batería dura años? Si algo odio, es empezar el día con 100% de batería y que a las 6 de la tarde mi porcentaje ya este en 10%. Quise ver si la batería del Mate 30 Pro es tan maravillosa como prometen. Me lo dieron con la carga a la mitad aproximadamente y con uso moderado, pasaron casi 10 horas para que tuviera que volverlo a conectar.

Además, puedes usar tu celular para cargar cualquier otro dispositivo que acepte carga inalámbrica colocándolo en la parte de atrás del Huawei. Wow.

La cámara Literalmente es como tener un equipo profesional en tu celular. La Cine Camara de 40 MP te permite tomar fotos y grabar videos con la calidad de una cámara Leica. Y hablemos de las selfies. Su cámara frontal de 32 MP ajusta la luz y el contraste para tomar la foto perfecta y también viene incluida con un filtro de belleza que te permite retocar esos detallitos que no te gustan desde antes de tomar la foto.

Foto tomada con Huawei Mate 30 Pro Y guarde lo mejor para el final… Me encanta la moda y me encanta que marcas poderosas apoyen al talento mexicano. En esta ocasión, Huawei colaboró con el diseñador Alex Medina para crear unas t-shirts de edición especial y un porcentaje de las ganancias será donado al CECC para motivar y promover a los futuros profesionistas. Las t-shirts estarán a la venta en su boutique de San Miguel de Allende y en la página de Instagram del diseñador a un precio de $480 pesos.

El Huawei Mate 30 Pro ya está a la venta en México. Tiene un precio de $22,900 pesos , y viene en los colores “Black” y “Space Silver” . Cabe destacar que las primeras compras del equipo incluirán un P30 Lite gratis.

LINK ORIGINAL: Elle MX

Entornointeligente.com