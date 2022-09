Penélope Cruz: «Estamos aún muy lejos de alcanzar los cambios que son absolutamente necesarios»

Entornointeligente.com /

No es frecuente que Penélope Cruz emita una opinión tan contundente y tan claramente feminista como la que dio el pasado sábado en la improvisada rueda de prensa que ofreció a su salida de la entrega del Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián. En una ceremonia muy emotiva en la que la actriz dedicó el premio, entre otros, a sus hijos, la nota general fue contestataria y progesista: Cruz ha manifestado ya que destinará el importe íntegro del premio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que en su día también formó parte la actualmente alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Fue cuando las periodistas de la revista especializada en feminismo e igualdad de género, Pikara Magazine, le preguntaron si estaba satisfecha con la representación de la mujer en el cine que contestó sin ambages: «Está cambiando pero no tan rápido como se dice a veces o como está de moda decir. Quedan muchas cosas por cambiar».

En clara alusión al movimiento #MeToo y a todo lo generado por el Caso Weinstein y la investigación llevada a cabo por Megan Twohey y Jodie Kantor para el New York Times y a todas sus repercusiones posteriores la actriz dijo: «Se sabía que una vez que saliesen muchas cosas a la luz el proceso iba a ser difícil». A este respecto, Penélope Cruz reconoció que las dificultades que atraviesan las mujeres en su propio sector a la hora de denunciar situaciones de desigualdad, discriminación o abuso son complicadas, pero nada comparado con otras profesiones en las que «una mujer puede tener mucho miedo a hablar».

A pesar de que Cruz reconocio los avances que se han realizado en los últimos tiempos, aseguró que aún se está muy lejos de un panorama en el que sea posible relajarse con respecto a la lucha feminista: «Estamos aún muy lejos de alcanzar los cambios que son absolutamente necesarios», aseguró.

No es la primera vez que la actriz hace declaraciones de tenor parecido. Durante el programa especial de Jordi Evole al que acudió para celebrar junto al resto de sus compañeras de reparto el veinte aniversario de la película Belle Epoque, Maribel Verdú habló de la existencia de casos similares al de Weinstein en al cine español, a lo que Penélope Cruz replicó: «Yo trabajé con él (Harvey Weinstein) y aunque no me pasó a mí, le ha pasado a algunas amigas mías. Algunas por miedo no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz». En esa misma ocasión dijo: «A los hombres no les piden que se den la vuelta para enseñarles, hay algo flotando en el aire que es muy peligroso».

