Pendiente, reforma que ponga fin a “leches sintéticas”

Entre los foros, consultas y presentación de dictámenes retrasados por las tomas de San Lázaro de esta semana, hay un tema en particular que le preocupa a Movimiento Ciudadano: una reforma legal para que la leche que se vende en México no sea "sintética". Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, pidió que ya se normalicen las actividades de la Cámara de Diputados a efecto de dar paso a abordar la ley de lácteos. En entrevista con Crónica , el diputado jalisciense de Movimiento Ciudadano explicó que para su bancada es muy importante esa iniciativa para que se denomine lácteos a los que verdaderamente son productos derivados de la leche de procedencia animal, y no otros que son imitaciones o productos que pretenden ser cercanos a eso. "Se trata del apoyo a la producción lechera, por las cuencas lecheras, es todo un tema", indicó el diputado federal por Jalisco. En diciembre pasado, Eduardo Ron Ramos, legislador de este grupo parlamentario, se reunió con representantes de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche) con quienes se planteó la posibilidad de apoyarlos con reformas en el sector ganadero. En esa ocasión precisó que a "la leche que no lo es no se le llamé así, porque se distorsiona la verdad. Es un tema que tiene importancia social y económica". En tanto, Vicente Gómez Cobo, presidente de la Femeleche, señaló que el valor de los productos lácteos por año asciende a 254 mil millones de pesos; 70 por ciento se genera en México y 30 por ciento se importa; por cada peso que reciben los ganaderos, la cadena recoge 74 centavos de utilidad. La iniciativa recoge la preocupación de ordenar el mercado, para que cada eslabón reciba un ingreso adecuado con base en su esfuerzo e inversión; emprender una negociación equilibrada y exigir contratos para la compra, además de terminar con el régimen discriminatorio del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dado que se excluye la integración de productores primarios a la cadena de valor. Incluso, en octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el exhorto para que el Poder Ejecutivo atendiera las siguientes disposiciones: 1) Que se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche, toda vez que los productores nacionales que no son socios de plantas de captación y procesamiento, están denunciando, ante diversas instancias, que se les está aplicando un precio muy bajo de compra —inclusive más bajo que su costo de producción— para después fijar un precio muy alto al consumidor. 2) Que se actualice el precio de la compra del litro de leche a los productores nacionales para quedar en un precio más justo, en por lo menos 8.20 pesos. 3) Que se destinen los recursos necesarios y suficientes para dar el debido apoyo a los productores nacionales de leche, en rubros como capacitación, utilización de tecnologías y financiamiento. Ante este panorama, MC quiere avanzar en la iniciativa para dar apoyo a la producción de leche y sus derivados. Otro de los temas de la agenda de Movimiento Ciudadano es la reforma laboral, aunque Bravo Padilla no descartó que se realice un periodo extraordinario, de 15 días o un mes, o lo que sea necesario, para sacar estos temas de la mayor importancia para el país, enfatizó.

