Peluquerías brindan promociones para atraer clientes

Hacerse un cariñito en un centro estético al arreglarse el cabello, las uñas o las cejas, es un servicio que muy pocos pueden incluir dentro de sus prioridades mensuales por lo que las peluquerías y barberías han optado por incluir cada vez más promociones en su catálogo de venta.

Al realizar un recorrido a través de distintos comercios de este tipo, pudo constatarse que los cortes de cabello masculinos oscilan entre los $2 y $15, mientras que para las mujeres un cambio de look puede superar los $20 dependiendo del sitio.

«Aprendí a cortarme el cabello en mi casa, pero hay cosas que no se pueden reemplazar, la atención, la calidez y el darse un gustito no tienen precio, el problema es que estamos tan limitados que no podemos permitirnos ese gusto», comentó María Castañeda, estudiante.

Hacerse otros cambios como los sistemas de uñas o la micropigmentación de cejas tiene un costo aproximado de $15, no obstante, el número de personas que acceden a este servicio es bajo.

«Estamos haciendo lo posible por reanimar el negocio pero es que la gente no tiene muchos recursos actualmente. En un panorama en dónde la gente no tiene para comer, son escasos quienes van a hacerse cambios de imagen es irreal», señaló Ferleydis Quintero, peluquera. /DB/ct

