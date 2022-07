Peluquera reveló las actitudes más incómodas de sus clientes y su relato se viralizó

Entornointeligente.com /

«Solo los peluqueros sentirán este dolor (…) cosas incómodas que hacen los clientes de las que nadie habla», manifestó Helen Rouse, una peluquera oriunda de Reino Unido, que se viralizó en las redes sociales por mostrar algunas actitudes de los clientes de su salón de belleza a la hora de tomar un servicio. La mujer realizó un video en su cuenta personal de Tik Tok , el cual ya dio la vuelta al mundo.

La grabación ya cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones y 150 mil «Me gusta». En el video realizó una dramatización de las acciones que suelen ser irritantes para los expertos del cuidado del cabello , entre ellos, algunos errores que pueden causar inconvenientes a la hora de realizar algún corte, tinte o al aplicar un producto para el cuidado capilar.

@hairbyhelenrose Only hairdressers will feel the pain #hair #hairdresser #hairtok #fyp #foryou ♬ Don’t Rush (feat. Headie One) – Young T & Bugsey Para empezar, mostró que es muy recurrente que los usuarios se pongan de pie cuando el especialista va a colocar la capa que protege su ropa de los pelos. También aclaró que es incomodo trabajar el cabello con personas que insisten en ponerse lentes de sol, ya que se hace dificultoso el manejo del mismo.

Por otro lado, hizo gran hincapié en las toallas, ya que es frecuente que sus clientes las tiren en el suelo inconscientemente en el momento de prepararlas para secarse el cabello. O al contrario, a veces se levantan de sus asientos sin darle oportunidad al operario de secarle el cabello.

Los comentarios de los usuarios que se identifican con los sucesos no se hicieron esperar, por lo que se generó una especie de conversación al respecto en redes sociales. «Omg la manga siempre me da ansiedad, por favor, solo entrégame mi abrigo», expresó una joven. «Bueno, esto me ha hecho aún más paranoico e incómodo ir a la peluquería. Gracias», escribió un segundo. «Todo este video me da más ansiedad por ir a por mi cabello hecho. Siempre dudando de lo que sigue», opinó otra persona.

