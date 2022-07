¿Peloteros de Medias Rojas en complot para sacar al mánager Alex Cora? (+Video) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Los Medias Rojas de Boston están luciendo como todo lo que no son, como uno de los peores equipos de la MLB, jugando al peor beisbol defensivo, cometiendo errores poco comunes y sin producir a nivel ofensivo.

Red Sox in July

5 Wins ※ 15 Losses -72 Run Differential

and if you put the ball in play against them the odds are you’re going to have a good time pic.twitter.com/pGeYipo4Pm

— Jomboy (@Jomboy_) July 25, 2022

Este nivel de juego para un equipo de Grandes Ligas es inaceptable y poco común, por lo que nos hace preguntarnos si esto está planeado con un objetivo único.

En el mundo del fútbol le llaman a esto «hacer la cama», pero en el beisbol se habla de querer sacar al manager por las malas. El ambiente en el dugout de los Red Sox podría estar pasando por un problema que más allá de influir en los ánimos de los jugadores ve afectado su desempeño en el terreno.

