Pelotero chateador

Béisbol insólito: Dominicano Rodolfo Castro salió al robo de una base y se le cayó el celular en pleno deslizamiento.

This is a first… Rodolfo Castro's phone fell out of his pocket in the middle of the game 😅 pic.twitter.com/qaPd34qroF

— Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) August 10, 2022

La gente se preguntaría se fue un despiste del segunda base de los Pittsburgh Pirates o simplemente no confía en sus compañeros en el clubhouse para dejar su teléfono en el locker. Lo cierto fue que él salió a batear con su móvil, recibió base por bolas y llegó hasta tercera base.

