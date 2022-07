Entornointeligente.com /

Natanael Guzmán, de Montevideo City Torque, y Matias Fracchia, de Wanderers, el 27 de junio, en el Parque Viera.

Foto: Ernesto Ryan

Pelota al piso: vuelve el Intermedio con la cuarta etapa Publicado el 8 de julio de 2022 Escribe Rómulo Martínez Chenlo en Fútbol 3 minutos de lectura El Torneo Intermedio 2022 se jugará de viernes a lunes. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este viernes vuelve el fútbol profesional. ¿Si vuelve igual? ¿Si nada ha cambiado? Bueno, desde el punto de vista de que siguen siendo 11 contra 11 y una terna arbitral, nada cambió. Además, es el mismo campeonato y mantienen los mismos puntos. ¿Si cambiaron las condiciones de seguridad después de haber parado el fútbol una semana? No lo sabemos; la realidad irá articulando las negociaciones y mantendrá o no firmes las fronteras de la moral y de la ética.

Pero, ¿saben lo que sí cambió? La percepción y la sensibilidad para con la grotesca situación que estaba viviendo parte del estamento más importante del fútbol, que son sus protagonistas, los deportistas. Los pares de los futbolistas de Villa Española –que en grupo ampliado a parte de la institución han sido los que han tenido que sufrir situaciones indecibles como consecuencia de su forma de pararse en la vida y no en la cancha–, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decidió, con su actitud, la de parar, la de reunirse, la de buscar soluciones a corto y largo plazo, ponerse del lado de un grupo de deportistas de un equipo de la B y poco representativo en el statu quo del fútbol empresa.

Eso ha sido muy importante y minimiza los cambios que haya en las canchas de una semana a esta, y a su vez visibiliza la condición humana y laboral de los futbolistas.

A la cancha El viernes en el Saroldi hay un partidazo a las 15.00 entre uno de los líderes de la serie A, Albion, que ha sumado 7 puntos, y Torque, que hasta la fecha pasada era el puntero y tiene 6 unidades. En esa triada de los de arriba del grupo también está Wanderers con 7. El conjunto dirigido por Ignacio Risso no hizo un mal Apertura, pero en resultados no pudo conseguir más que dos victorias y cinco empates en 15 partidos. Ahora, en el Intermedio, en tres partidos jugados ya ganó dos veces y empató la restante. Torque es otro que, a pesar de haber cambiado de director técnico –desde el final del Apertura está Sebastián Eguren–, no ha cambiado su patrón y línea de juego, no obstante las numerosas bajas que ha tenido en el último año.

El sábado se abre con otro muy interesante partido del grupo A, aunque en un horario nada interesante: a las 10.00 en el Domingo Burgueño de Maldonado se enfrentarán Deportivo Maldonado y Wanderers. Desde que se cayeron de la punta del Apertura los fernandinos no han podido volver a la victoria y suman dos empates y una derrota en este torneo, pero en la Anual aún están en zona de Libertadores. Wanderers, por su parte, que ha estado peleando arriba y atendiendo de buena manera también su paso por la Sudamericana, buscará seguir liderando la serie y además pasar a su rival en la tabla anual.

Por la tarde, Liverpool será anfitrión de Rentistas en Belvedere a las 15.00. Los negriazules disfrutan de la cómoda situación en la que están al haber logrado el Apertura: con 36 puntos se ubican a una sola unidad de Nacional, al que tendrán la chance de pasar por lo menos por unas horas. Rentistas marcha último en el grupo con 1 punto, pero además está necesitado en la tabla del descenso.

A las 20.00 en el Gran Parque Central se juega un partido que seguramente genera gran expectativa de la afición tricolor después de su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana: Nacional, con varias bajas por suspensión, recibirá en su escenario a Plaza Colonia, que también está con un plantel reducido ya que tiene siete bajas en su plantel de 25 futbolistas. Los tricolores no cuentan con tres titulares: Nicolás Marichal, Camilo Cándido y Alex Castro, quienes deben cumplir un partido de suspensión.

Nacional lidera el grupo B con puntaje perfecto, después de sumar 9 puntos en tres presentaciones, es el líder de la tabla anual. Plaza no hizo un buen Apertura y en el Intermedio perdió, empató y ganó.

Padres y partidos El domingo también habrá tres partidos: al mediodía, a las 12.00 en el María Mincheff, Danubio recibirá a River Plate por el grupo B, donde no están bien ubicados dado que ambos perdieron dos de los tres partidos. River, que ganó uno, está por encima de Danubio, que tiene sólo un punto.

A las 16.00 en Trinidad, en el Juan Antonio Lavalleja, habrá un interesante partido entre Boston River y Defensor Sporting. Ambos son escoltas de Nacional en el grupo B con 7 y 6 puntos, respectivamente.

A las 19.00 en el Campeón del Siglo Peñarol recibirá a Fénix. Los aurinegros están con la angustia de no encontrar un juego ganador, a lo que se suma la estadística de haber perdido tres partidos seguidos en su estadio. Están a 8 puntos en la tabla anual y quintos entre los ocho de la serie A, lo que problematiza aún más la situación. Fénix, que jugará su partido 1.000 en primera división, tampoco está nada bien en el Intermedio, si bien está en la pelea en la anual por tratar de llegar a puestos de copas internacionales.

La etapa se cerrará el lunes, cuando en el sintético del Palermo se enfrenten Cerrito y Cerro Largo por el grupo B.

¿Te interesa el deporte? Suscribite y recibí el newsletter de Garra en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Torneo Intermedio 2022 Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com