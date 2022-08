Pelosi inicia su gira por Asia, pero recibe advertencias

Entornointeligente.com /

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, inició el lunes en Singapur una gira por Asia muy vigilada, mientras China advertía que su ejército no se quedaría de brazos cruzados si visitaba Taiwán, la isla autogobernada que reclama Pekín.

En medio de la especulación generalizada sobre si haría una parada en Taiwán, la oficina de Pelosi anunció el domingo que encabezaba una delegación del Congreso a la región que incluiría visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. No mencionó a Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo que sería «una burda injerencia en los asuntos internos de China» si Pelosi visita Taiwán, y advirtió que provocaría «acontecimientos y consecuencias muy graves.»

«Nos gustaría decir a Estados Unidos una vez más que China está a la espera, que el Ejército Popular de Liberación chino nunca se quedará de brazos cruzados y que China adoptará respuestas decididas y contramedidas contundentes para defender su soberanía e integridad territorial», dijo Zhao en una sesión informativa diaria.

Preguntado por el tipo de medidas que podría tomar el EPL, Zhao dijo «si se atreve a ir, entonces esperemos y veamos».

China considera que las visitas de funcionarios estadounidenses a Taiwán son una señal alentadora para los independentistas de la isla. Washington no tiene lazos diplomáticos oficiales con Taiwán, pero está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse.

La visita de Pelosi, segunda en la línea de sucesión a la presidencia de EE.UU. y crítica desde hace tiempo de China, se produciría en medio del empeoramiento de los lazos entre Washington y Pekín. El republicano Newt Gingrich fue el último presidente de la Cámara de Representantes que visitó Taiwán, en 1997.

Durante una llamada telefónica el pasado jueves, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Joe Biden de que Washington debe respetar el principio de una sola China y «los que juegan con fuego perecerán por ello».

Biden dijo a Xi que la política estadounidense sobre Taiwán no ha cambiado y que Washington se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. leer más

El lunes, el primer ministro de Taiwán, Su Tseng-chang, no respondió directamente cuando se le preguntó si Pelosi visitará el jueves, como han especulado los medios locales.

«Siempre damos una cálida bienvenida a las visitas a nuestro país de distinguidos invitados extranjeros», dijo a los periodistas en Taipei.

Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Renmin de Pekín, dijo que si Pelosi visita Taiwán provocaría las contramedidas más fuertes de Pekín en años, pero no esperaba que eso desencadenara un conflicto militar importante.

«China ha reiterado en términos nada ambiguos su oposición al separatismo de Taiwán. Estados Unidos ha reiterado muchas veces que su política de una sola China no ha cambiado y que está en contra de cualquier cambio en el statu quo por parte de cualquiera de los dos lados del estrecho de Taiwán«, dijo.

«A menos que sea por accidente, estoy seguro de que ninguna de las partes emprendería intencionadamente una acción militar que pudiera suponer un riesgo importante para la seguridad».

VISITA A SINGAPUR

El lunes, Pelosi y su delegación se reunieron con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y trataron temas como las relaciones a través del estrecho, la guerra de Ucrania y el cambio climático, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur.

«El primer ministro Lee destacó la importancia de unas relaciones estables entre Estados Unidos y China para la paz y la seguridad regionales», dijo.

Pekín considera que Taiwán forma parte de su territorio y nunca ha renunciado a utilizar la fuerza para poner la isla bajo su control. Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de China y afirma que solo su pueblo puede decidir el futuro de la isla.

El miércoles pasado, Biden dijo a los periodistas que creía que los militares estadounidenses creían que una visita de Pelosi a Taiwán «no era una buena idea en este momento».

El lunes, la CNN, citando a un funcionario taiwanés no identificado y a un funcionario estadounidense no identificado, dijo que se esperaba que Pelosi aterrizara en Taiwán en los próximos días y pasara la noche, aunque la parada seguía estando fuera de su agenda pública. Reuters no pudo confirmar inmediatamente el informe.

ENLACE ORIGINAL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pelosi-begins-closely-watched-asia-tour-singapore-2022-08-01/

