Pelosi concluye visita a Taiwán y promete que EEUU no abandonará a la isla frente a las amenazas de China

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió este miércoles que Estados Unidos no abandonará a Taiwán, reafirmando el apoyo estadounidense a Taipei a pesar de las amenazas de nuevas restricciones comerciales y acciones militares por parte de Beijing por su visita a la isla que se extendió por poco menos de 24 horas.

Pelosi hizo sus comentarios antes de dejar Taiwán durante una ceremonia de la Oficina Presidencial con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen. La llegada de la demócrata de California a Taiwán el martes por la noche la convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar en un cuarto de siglo, y el éxito de mayor perfil en la campaña de seis años de Tsai para atraer un mayor apoyo extranjero y reducir la dependencia de China.

«No abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y estamos orgullosos de nuestra amistad duradera», dijo Pelosi. «Ahora más que nunca la solidaridad estadounidense con Taiwán es crucial», agregó . «Ese es el mensaje que traemos aquí hoy».

El avión militar estadounidense que transporta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos despegó a las 18.01 hora local (10.01 GMT) del aeropuerto Songshan de Taipéi, con su delegación programada para continuar hacia Corea del Sur y luego Japón.

Pelosi visitó esta mañana el Parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su «apoyo» al territorio.

Tsai dijo que la visita de Pelosi mostró el firme apoyo internacional de Taiwán frente a una campaña de presión internacional de años encabezada por Beijing, que reclama la isla como su territorio. «Enfrentando amenazas militares deliberadamente intensificadas, Taiwán no retrocederá», dijo Tsai, luego de otorgar un premio al legislador estadounidense visitante.

China ha anunciado sanciones comerciales y sus ejercicios militares más provocativos en décadas tras la visita de Pelosi, que corre el riesgo de provocar una crisis entre las economías más grandes del mundo .

El presidente Xi Jinping le dijo al presidente Joe Biden la semana pasada que «salvaguardaría resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial de China» y que «quien juegue con fuego se quemará».

No hay cambio en política hacia Taiwán El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, calificó el viaje de Pelosi de «completa farsa» y advirtió que «aquellos que ofenden a China serán castigados». Aún así, el hecho de que China no cumpliera con algunas de las medidas más extremas propuestas por los nacionalistas para evitar que Pelosi visitara Taiwán decepcionó a algunos en el continente .

Las acciones taiwanesas cerraron con un alza del 0,2 %, mientras que el índice de referencia CSI 300 de China terminó el día con una caída del 1%.

La promesa de la presidenta de la Cámara de apoyar a Taiwán se enfrenta a la incertidumbre de larga data sobre si Washington acudiría en ayuda de Taipei para evitar una invasión de Beijing. Estados Unidos se ha enfrentado a pedidos de un compromiso más claro para defender Taiwán luego de la invasión rusa de Ucrania, que las entregas de armas estadounidenses ayudaron a retrasar pero no pudieron evitar .

Andrew Gilholm, director de análisis para China y el norte de Asia en Control Risks, dijo que la promesa de Pelosi de no abandonar Taiwán era «deliberadamente vaga y bastante insignificante».

«Es una especie de declaración gratuita porque obviamente no refleja la política de la administración o es un cambio de política», dijo Gilholm.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca que no había motivo para que «Beijing convirtiera este viaje, que es consistente con la política estadounidense de larga data, en algún tipo de crisis o lo usara como pretexto». para aumentar la agresividad y la actividad militar en o alrededor del Estrecho de Taiwán». Estados Unidos había trasladado previamente un grupo de batalla de portaaviones a la región como parte de lo que dijo que era una operación previamente programada.

El viaje de Pelosi es el de más alto perfil entre una ola de visitas «no oficiales» de líderes extranjeros en los últimos años , a pesar de los exitosos esfuerzos chinos para atraer a los socios diplomáticos formales de Taipei y bloquear su participación en organizaciones internacionales. La presidenta de la Cámara promocionó la legislación de Estados Unidos que apoyaría a la industria de chips y dijo que era inminente un acuerdo económico entre Estados Unidos y Taiwán.

«Solo espero que quede realmente claro que, si bien China se ha interpuesto en el camino para que Taiwán participe y asista a ciertas reuniones, entiendan que no se interpondrán en el camino de las personas que vienen a Taiwán», dijo Pelosi, y agregó que ella no No quiero ver que «algo le suceda a Taiwán por la fuerza».

La Casa Blanca ha tratado de reducir las crecientes tensiones con China, enfatizando que el Congreso es una rama independiente del gobierno . Pelosi es la política estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán desde que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, lo hiciera en 1997. Eso se produjo después de la última gran crisis de Taiwán, cuando China declaró de manera similar ejercicios cerca de Taiwán y arrojó misiles al mar cerca de sus puertos.

Taiwán enfrentó ataques cibernéticos el martes por la noche, y la oficina presidencial dijo que sufrió un bombardeo de 20 minutos en las primeras horas de la noche que fue 200 veces peor de lo habitual. El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció los simulacros de China como «intimidación armada» y se comprometió a responder en el momento apropiado.

