Pelo menos um morto e quatro feridos em ataque com faca numa zona de campismo

Um homem de 52 anos feriu ontem mortalmente um jovem de 17 anos e outras duas pessoas com gravidade, que se encontravam numa zona de campismo, no Estado do Wisconsin. O motivo do ataque ainda não é conhecido.

As vítimas encontravam-se a nadar no rio Apple, numa popular zona de atividades aquáticas, quando ocorreu o ataque, por volta das 15:45 (21:45 de Lisboa), disse a CBS News, canal de notícias.

A vítima mortal é um rapaz de 17 anos e os feridos são uma mulher e três homens com cerca de 20 anos, que foram transportados em estado crítico para o hospital.

Subscrever O suspeito é um homem de 52 anos, que inicialmente escapou, mas que já se encontra sob custódia das autoridades, pelo que «já não há qualquer perigo para o público», de acordo com um comunicado do gabinete do xerife do condado de St. Croix.

Quando os agentes da polícia detiveram o suspeito, este não estava na posse da arma do crime. «É uma tragédia», disse o xerife Scott Knudson, em declarações à imprensa, divulgadas pela ABC News. Knudson disse que o motivo do ataque ainda não é conhecido.

