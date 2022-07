Pelo menos 343 crianças morreram na sequência da invasão russa

Entornointeligente.com /

A invasão da Ucrânia pelas forças russas provocou a morte de pelo menos 343 crianças em todo o país e 635 sofreram ferimentos de vária ordem, disse esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da Ucrânia citada pela agência Ukrinform.

Relacionados cimeira da nato. Guerra não terá vitória russa, diz Biden. Para Moscovo caiu a Cortina de Ferro

guerra na ucrânia. Dez pessoas morrem em ataque com míssil que atinge prédio de apartamentos

«Mais de 978 crianças da Ucrânia foram afetadas na sequência da agressão armada de grande escala por parte da Federação Russa. De acordo com informação oficial, 343 crianças morreram e 635 ficaram feridas», indica o relatório divulgado hoje pelas autoridades judiciais de Kiev.

A maioria das vítimas (mortos e feridos) é da região de Donetsk, no leste do país, onde se contabilizam 339, e de Kharkiv, que inclui a segunda cidade do país, onde os ataques afetaram 185 menores de idade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Em Kiev contabilizam-se, até ao momento, 116 vítimas; em Chernigov 68; Lugansk (leste) 61; na região de Mykolaiv (sul) 53; nas zonas ocupadas pelas forças russas de Kherson 52 e em Zaporiyia 31 vítimas.

Por outro lado, os ataques aéreos e de artilharia da Rússia atingiram 2102 estabelecimentos de ensino em todo o país, 215 dos quais ficaram completamente destruídos.

A agência Ukrinform refere ainda que pelo menos 4731 civis morreram desde o começo da invasão, a 24 de fevereiro, mas é possível que o número real seja superior.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com