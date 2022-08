Pelo menos 20 pessoas morreram queimadas em acidente no Paquistão

Entornointeligente.com /

Vinte pessoas morreram queimadas e outras seis ficaram feridas quando um camião-tanque carregado de combustível se incendiou após uma colisão com um autocarro de passageiros no leste do Paquistão.

O acidente ocorreu de madrugada desta terça-feira, numa rodovia perto da cidade de Multan, na província oriental de Punjab, quando o autocarro colidiu com o camião-tanque, disse à agência de notícias Efe o porta-voz da polícia local, Abid Hussain.

«Parece que o motorista adormeceu pela forma como atingiu o camião-tanque por trás», afirmou Hussain, que estava no posto de controlo da polícia de Multan.

Subscrever O responsável pela administração de Multan, Amir Khattak, foi ao local do acidente e relatou na rede social Twitter que o autocarro, que ia da cidade de Lahore (norte) para Karachi (sul), atingiu o camião-tanque por trás e o embate «desencadeou o incêndio».

Qazi Ayub, responsável pelas urgências do Hospital Nishtar de Multan, para o qual as vítimas foram transferidas, explicou à Efe que os vinte mortos sofreram queimaduras graves e estão irreconhecíveis.

Por isso, «será realizado um teste de ADN para identificar os corpos».

Além disso, entre os seis feridos, de acordo com Ayub, quatro sofreram queimaduras graves em mais de 20% do corpo e uma outra vítima sofreu queimaduras em 70% do corpo.

O chefe do governo de Punjab, Parvez Elahi, ordenou uma investigação sobre o acidente, enquanto o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, lamentou a tragédia e transmitiu as suas condolências às famílias das vítimas.

O Paquistão tem um dos maiores índices de acidentes de trânsito do mundo devido ao mau estado das suas estradas, às deficiências dos veículos e ao facto de os transportes públicos circularem sobrecarregados de passageiros.

Segundo dados do Governo paquistanês, cerca de 30 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito no país.

Só hoje, num outro acidente, mais oito pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após um autocarro que transportava passageiros cair numa ravina na província de Sindh, no sul, segundo a televisão local Aaj.

