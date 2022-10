Pelo menos 127 mortos em debandada num jogo de futebol na Indonésia

Entornointeligente.com /

Pelo menos 127 pessoas morreram em confrontos que causaram uma debandada num jogo de futebol na Indonésia, este sábado, segundo avançou a polícia de Java Oriental.

As autoridades dizem que a maior parte das vítimas morreu na debandada que ocorreu após adeptos de uma das equipas terem invadido o relvado no estádio Kanjuruhan , em Malang, depois do apito final. A polícia lançou gás lacrimogéneo, o que originou uma fuga em massa, disse Nico Afinta, chefe da polícia local, citado pela Reuters.

Além dos mortos, há quase duas centenas de feridos.

O principal campeonato da Indonésia foi suspenso durante uma semana após os incidentes no jogo, que opunha o Arema FC e o Persebaya Surabaya e que terminou com a derrota da equipa da casa por 2-3 . Os dois clubes já lamentaram a tragédia, com o Arema FC a anunciar a abertura de um centro de crise para acompanhar as vítimas e familiares.

No Arema FC alinham os portugueses Sérgio Silva, de 28 anos, e Abel Camará, de 32, que marcou os dois golos da sua equipa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com