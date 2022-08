Pelo menos 12 mortos e 31 feridos em despiste de autocarro na Croácia

Entornointeligente.com /

Pelo menos doze pessoas morreram e 31 ficaram feridas, 18 das quais em estado grave, na manhã deste sábado, quando um autocarro polaco que transportava peregrinos religiosos se despenhou perto de Varazdin, no Noroeste da Croácia, revelaram as autoridades.

A polícia, bombeiros e equipas médicas foram destacados para o local do acidente que ocorreu às 5h40 locais (4h40 em Portugal Continental) nos arredores da capital Zagreb. «Temos 43 feridos, dos quais 12 morreram», revelou uma fonte policial.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco revelou, em declarações ao canal de televisão polaco TVN24, que as vítimas são cidadãos polacos, uma vez que «o autocarro tem matrículas de Varsóvia».

Os passageiros foram transferidos para os hospitais de Varazdin e Zagrebe.

Segundo o ministro do Interior da Croácia, Davor Bozinovic, os peregrinos viajavam para Medjugorje, um santuário católico romano no Sul da Bósnia. A causa do acidente já está a ser investigada.

