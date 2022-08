Pelo menos 11 mortos em bombardeamento russo na região de Kharkiv

Entornointeligente.com /

Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo três crianças, e outras 35 ficaram feridas devido aos bombardeamentos russos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, declararam hoje as autoridades ucranianas.

Relacionados guerra na ucrânia. Forças militares ucranianas em alerta por visita de Guterres e Erdogan

guerra na ucrânia. Ponte inaugurada por Putin é alvo anunciado por Kiev

Nove das mortes ocorreram na capital, Kharkiv, e outras duas na cidade de Krasnograd, informou Oleh , chefe da Administração Militar regional ucraniana, sublinhando que três dos mortos são crianças.

«A noite passada foi uma das mais trágicas para a província de Kharkiv desde o início da guerra», afirmou Synegubov na rede social Telegram, acrescentando que os «terroristas russos atacaram novamente áreas residenciais pacíficas».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Segundo esta fonte, um míssil russo, provavelmente do tipo «Iskander», atingiu um edifício de três andares no distrito de Saltiv e destruiu-o por completo. Sete pessoas morreram sob os escombros e 17 ficaram feridas, incluindo um rapaz de 11 anos.

Aftermath of #Russia ‘s shelling of #Kharkiv . pic.twitter.com/AhGMmafJoL

– NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

Outro míssil atingiu um prédio de quatro andares no distrito de Slobid, disse Synegubov, observando que os esforços de resgate ainda continuam e, até ao momento, duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas, incluindo duas crianças.

O chefe da administração militar acrescentou que por volta das 04:00, horário local (02:00 em Lisboa) também houve um ataque à cidade de Krasnograd, cerca de 100 quilómetros ao sul de Kharkiv.

Nesse ataque, uma dúzia de edifícios foram danificados e dois civis foram mortos, enquanto outros dois ficaram feridos, disse Synegubov.

O oficial militar acrescentou que as tentativas do inimigo de tomar posições ucranianas até agora não tiveram sucesso e terminaram em retiradas, então a Rússia está agora a se concentrar em bombardear as forças ucranianas com artilharia e múltiplos sistemas de lançamento de foguetes.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com