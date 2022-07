Peligroso llamado de Aldo Rico a los militares: «Cuando la Patria está en peligro todo es lícito»

Entornointeligente.com /

«Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy la Patria es una anarquía y no hay Gobierno», analizó el ex intendente del partido bonaerense de San Miguel.

Informate más Diputados: Juan Mazur dará su informe de gestión en agosto A través de un video que difundió en sus redes sociales, el veterano de Guerra de Malvinas aseguró que «las circunstancias de violencia se van a profundizar».

«Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes», sostuvo el ex militar.

En el mensaje destinado a los uniformados retirados y a los que están en funciones, Aldo Rico subrayó: «Tenemos que organizarnos, unirnos, para eso hay que volver a tomar los enlaces y organizarnos donde se esté. Es un llamado a reunión antes de las crisis o de las batallas como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, se reúnan, se organicen».

«Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra Patria», agregó Rico.

Asimismo, el polémico ex militar cuestionó al ministro de Defensa, Jorge Taiana, al asegurar que las Fuerzas Armadas «están conducidas por un delincuente terrorista que fracasó».

Como cierre de su mensaje, el ex carapintada subrayó: «Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército, si las circunstancias, como pareciera ser, se pronuncian en más disolución y más violencia. Volvamos nuevamente a abrazarnos y a gritar ¡Viva la Patria!».

LINK ORIGINAL: Ambito

