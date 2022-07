¡Peligro! Nuevo ataque de tiburón obligó al cierre de popular playa en Nueva York

Entornointeligente.com /

Por Telemundo Utah

Pocos detalles oficiales estuvieron disponibles de inmediato sobre el incidente en Smith Point, la misma playa donde un salvavidas fue mordido durante un ejercicio de entrenamiento hace menos de dos semanas. No se conocían detalles sobre una posible víctima o cualquier posible avistamiento. La fuente dijo que el ataque ocurrió en algún momento entre las 7 a.m. y las 8 a.m. y por ahora se desconoce el estado del surfista.

Nuestro helicóptero 47 mostró una fuerte respuesta de emergencia en el lugar a media mañana.

Notice for Smith Point Beach: Swimming has been suspended at this time due to dangerous marine life activity on Wednesday July 13, 2022.

Smith Point fue una de las dos playas del condado de Suffolk que detuvo temporalmente las actividades acuáticas a principios de este mes debido a la «actividad marina peligrosa». Cupsogue fue el otro que cerró, pero ambas playas reabrieron para el feriado del 4 de julio.

El salvavidas en ese primer caso de Smith Point había estado jugando el papel de víctima en el ejercicio de entrenamiento cuando fue mordido en el pecho. Trató de apartar a la criatura, que se dice que medía de 4 a 5 pies de largo, y sufrió una herida en la mano, dijeron las autoridades. Fue el primer ataque de tiburón reportado en Smith Point desde que la playa abrió en 1959, dijo el comisionado de parques.

