Pelea de Ingrid Betancourt y congresistas expulsados de Verde Oxígeno: Así fue

Las diferencias entre Ingrid Betancourt y los congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho iniciaron cuando ella anunció que sería oposición al gobierno electo de Gustavo Petro, los congresistas decían que ellos podían tomar sus propias decisiones.

Las posiciones de los tres se conocieron en sus respectivas cuentas de Twitter. De la Calle inició publicando una carta el 14 de julio firmada en conjunto con Carvalho en la que anunciaban su decisión como integrantes del Comité Congresional del Partido «acompañar la agenda legislativa que dé cumplimiento a la Constitución de 1992» .

Betancourt aseguró que los congresistas querían tomarse el partido , desconociendo las mayorías que según ella, ya habían decidido declarase en oposición.

«@DeLaCalleHum @davalho saben que mayorías del PVO quieren declararse en oposición, aun así, hacen golpe de fuerza para tomarse el PVO sin consultar ni seguir procedimientos. El PVO no solo son ellos, somos más. Para dirimir diferencias están los Estatutos y no las vías de hecho», dice un trino publicado el 15 de julio, un día antes de la expulsión.

Comparto nuestra posición con @davalho como bancada del partido @verdeoxigenocol frente al gobierno electo de @petrogustavo y @franciamarquezm , pedimos respeto a los procesos y funciones estatutarias para garantizar la democracia interna de nuestro partido. pic.twitter.com/9WRtj3GZGa

Las discusiones continuaron con un trino de De la Calle en el que afirmaba que Betancourt estaría tomando decisiones sin consultarlos, mientras que Carvalho cuestionó los estatutos que se pretendían aprobar.

«Lo que sucede hoy con el @VerdeOxigenoCol es que no hay democracia interna y se desconocen nuestras facultades con @davalho, como congresistas electos del partido», dijo De la Calle el 15 de julio, trino que retuiteó Carvalho en su cuenta.

Tras la decisión de expulsión de ambos congresistas del partido Verde Oxigeno, D e la Calle aseguró que no perderán su puesto en el Congreso.

» Estaremos firmes, la presencia en el Congreso no se ve alterada , legalmente seguiremos siendo congresistas comprometidos con nuestros electores, nuestra lealtad es con ellos. Me siento liberado porque no quiero un partido en donde haya una estructura autocrática», dijo De la Calle.

Mi curul y la de @davalho no se ven afectadas por la expulsión del PVO.

¡Viva la libertad! 👏

Lo que resta del caso es trabajo de abogados, ahora a preocuparnos por lo importante: El compromiso con nuestros electores. Nuestra lealtad es con ellos. pic.twitter.com/yoK2hobWp1

Sobre la expulsión, Carvalho dijo que la decisión era ilegitima, pero que seguirá con De la Calle «firmes en nuestra defensa y, lo más importante, que vamos a empezar en el Congreso desde el 20 de julio con una nutrida agenda legislativa».

El pasado 15 de julio Carvalho anunció que acudirán a la tutela frente a las decisiones que tomó el partido afirmando que Betancourt había tomado decisiones «inconsultas y unilaterales, contrarias a nuestro compromiso ciudadano. Decisiones como retirarse de la Coalición Centro Esperanza en plena campaña, lanzarse como candidata presidencial y apoyar al candidato Rodolfo Hernández».

En otro trino cuestionó la decisión de la excandidata de declararse en oposición al gobierno electo: «Ingrid ha ignorado los diferentes intentos de conciliación y conversación. Luego, anuncia su intención de hacer parte de la oposición al gobierno de Petro, una decisión de partido que solo pueden tomar los congresistas electos, quienes hoy nos declaramos en independencia.

Fuimos expulsados del Partido Verde Oxígeno a través de una asamblea plagada de violaciones a la ley y a los estatutos propios del partido. Una decisión que no consideramos legítima.

Se pretendía aprobar unos estatutos antidemocráticos e imponer decisiones a los congresistas.

