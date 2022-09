Pelea de gatas- El agarrón entre Niurka Marcos y Liliana Morillo (+Vídeo)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas la polémica surgió entre la polémica actriz y vedette cubana, Niurka Marcos y la cantante y animadora venezolana, Liliana Rodríguez , quienes protagonizaron un penoso episodio en el programa de chismes del canal hispano de Univisión, « La Mesa Caliente «. Fue en este espacio televisivo que la mujer escándalo fue invitada para dar una entrevista y desde el set y en pleno programa en vivo, la criolla se atrevió a sacar su agenda y decirle a Marcos que realizó una encuesta entre la comunidad cubana en la ciudad de Miami, Florida para ver la aceptación que Niurka tiene en ellos y la respuesta que dio desató la furia de la rubia.

Según comentó Liliana: «Un gran porcentaje dijo que eres fabulosa, transparente y sin filtros, pero otra gran mayoría dijo lo siguiente: ‘Ella es conflictiva, vulgar, irrespetuosa, inclemente, chusma, destructiva, grosera, showsera, prepotente e irreverente y nunca jamás nos representa ni nos representará, ¿Qué dices eso?».

Niurka se las cantó a la venezolana, a quien hasta su propio compañero en el espacio de « La Mesa Caliente » le dijo que eso era una falta de respeto. «Tú eres buscapleitos… Yo creo que eso lo inventaste tú. Tú te pusiste a googlearme. Yo soy una mujer que me aman intensamente o me odian. No hay tintas medias, con la pena… Y yo no quiero representar a nadie más que al imperio bebé Nius «.

Redacción de Gossip Vzla.

