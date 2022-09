¿Pelé o Maradona? ¿Quién logró más goles y títulos en mundiales y competiciones internacionales?

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — «Jugador del siglo». En el año 2000, en medio de una fuerte controversia, la FIFA decidió otorgarles este título simultáneamente a dos futbolistas: Pelé y Diego Maradona. La discusión sobre quién fue mejor jugador es imposible de saldar, pero hay cifras que sí se pueden comparar: las de goles y títulos internacionales.

O Rei de los mundiales Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, tiene el récord Guinness de mayor cantidad de copas del mundo ganadas por un individuo. Con la selección brasileña, el delantero se coronó campeón en los mundiales de 1958 (Suecia), 1962 (Chile) y 1970 (México).

Diego Maradona, mientras tanto, solo obtuvo una Copa del Mundo, la de 1986 (México).

En partidos internacionales jugados con selección, la superioridad de Pelé tampoco es discutible: el brasileño jugó 91 partidos y anotó 77 goles, mientras que el argentino anotó 34 goles, menos de la mitad, en 90 partidos, es decir apenas uno menos, según las estadísticas de la página especializada Tranfermarkt.es .

En clubes Comparar los desempeños de Pelé y Maradona resulta complejo, porque sus trayectorias fueron bien diferentes: mientras que el brasileño hizo la mayor parte de su carrera en su patria, en el Santos —con apenas un pasaje por el NY Cosmos antes de retirarse— el argentino tuvo una carrera que lo llevó muchos años fuera de su país de origen, a clubes como en Nápoles, el FC Barcelona y el Sevilla (en Argentina estuvo en Boca Juniors, Argentinos Jrs, y Newell’s).

Inclusos sus posiciones en la cancha eran diferentes: Pelé jugó como delantero centro y Maradona como mediocentro ofensivo y mediapunta.

«Un día, en el cielo, jugaremos en el mismo equipo» Maradona y Pelé, por supuesto, no fueron ajenos durante sus trayectorias a las comparaciones.

En los años posteriores a su retiro, los jugadores tuvieron una buena relación. Días después de la muerte del ‘Barrilete cósmico’, Pelé publicó un homenaje emotivo para su «gran amigo» en el que precisamente habló de las comparaciones.

«A mucha gente le encantó compararnos toda la vida. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con la pelota en los pies. Una verdadera leyenda», escribió Pelé en las redes sociales, en un mensaje acompañado por fotos de los dos.

«Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más», agregó.

«Entonces, quiero decir que eres incomparable. Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Y a tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que amar y decir ‘te amo’ mucho más a menudo. Tu rápida partida no me permitió decírtelo, así que solo te escribiré: Te amo, Diego. Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje».

«Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que levante el puño al aire en señal de triunfo en el campo sin celebrar un gol. Será porque por fin puedo abrazarte de nuevo».

Las opiniones Para Alejandro Domínguez, actual presidente de la FIFA, no se pueden comparar. «La pregunta es injusta: en el tiempo en que Pelé estaba activo en el fútbol, era de lejos el mejor jugador del mundo. Cambió el fútbol, en los años que entró Maradona era otro fútbol».

Si nos ponemos a pensar en qué tipo de campo de juego jugaba Pelé, qué tipo de balón usaba, qué tipo de zapatos… es otra galaxia», dijo Domínguez a CNN.

«Me parece muy injusto decir uno u otro».

¿Quién es el mejor futbolista de la historia? 0:44 Si bien podríamos decir que la gran mayoría de brasileños dirá que Pelé es mejor y la gran mayoría de argentinos dirá que Maradona es mejor, hay personalidades notorias que son la excepción en la opinión de sus compatriotas. Hugo Gatti, el recordado arquero de Boca Juniors y Gimnasia en los años 70 y 80 y quien también atajó en la selección argentina, dice que Pelé es el mejor futbolista de la historia , por encima de Maradona. Gatti se enfrentó a Pelé y no teme darle el título al brasileño.

En cambio, Pelé, dijo alguna vez que ni él ni Maradona: Alfredo Di Stéfano, argentino nacionalizado español y leyenda del Real Madrid, fue el mejor.

Maradona Mundial Pelé

