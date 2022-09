Pelé destacó el legado de Isabel II

Entornointeligente.com /

Edson Arantes do Nascimento ‘ Pelé ‘, uno de los mejores jugadores de la historia, brindó sus condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca del Reino Unido . El brasilero destacó su legado.

» He sido un gran admirador de la Reina Isabel II desde que la vi por primera vez en persona, en 1968 , cuando vino a Brasil para testimoniar nuestro amor por el fútbol y experimentar la magia de un Maracaná abarrotado», escribió Pelé en sus redes sociales.

El triple campeón mundial publicó fotos del encuentro que mantuvo en 1968 con la monarca y su también fallecido esposo, el duque de Edimburgo, quienes fueron testigos del gol 900 de Pelé durante un partido amistoso celebrado en el mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro.

Ante 85.000 personas, la entonces selección paulista venció a la selección de Río de Janeiro y, al final del partido, la monarca entregó la copa al «rey» Pelé, que casi tres décadas después recibiría el título de caballero de la Orden Británica.

» Sus hechos han marcado generaciones. Su legado durará para siempre » resaltó Pelé, de 81 años y considerado como el mejor jugador del siglo XX.

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.

Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT

— Pelé (@Pele) September 8, 2022

Fútbol inglés de luto Diversas instituciones deportivas de Inglaterra se manifestaron tras el hecho. Al igual que ‘O Rei’ mostraron su reacción y rindieron homenaje hacia Isabel II.

El Manchester United portó brazaletes negros en su partido ante la Real Sociedad en el que fueron derrotados. El Arsenal , plantel al que la máxima figura británica apoyaba, en su duelo frente al Zúrich de Suiza realizó un minuto de silencio como visitante.

La Premier League envió un mensaje por medio de sus redes sociales, al igual que otros clubes. La entidad aún no ha confirmado si se suspenderá la siguiente fecha del torneo, como sucedió con otros eventos deportivos.

Durante su periodo, la reina estuvo vinculada con el fútbol. En 1966 entregó la Copa Mundial a lnglaterra , selección que ganó la competencia en casa.

