'Peguei a camisa, comecei a acenar e eles me viram', conta jardineiro que caiu no mar, foi arrastado por correnteza e ficou isolado em ilha

Como em um filme, Nelson passou dias perdido em uma ilha sem água e sem comida. O Fantástico conversou com o jardineiro. Ele conta que fez uma bandeira com materiais achados em uma barraca para chamar atenção dos barcos. Por Fantástico

15/08/2022 13h16 Atualizado 15/08/2022

No Rio de Janeiro, bombeiros resgataram um homem que ficou 5 dias isolado em uma ilha , sem água e sem comida. O Fantástico conversou com Nelson Ribeiro. Na última segunda feira (8), ele saiu de casa sem dizer a ninguém aonde ia e foi para as praias da região de Grumari .

O mar estava agitado, ele ficou em uma pedra admirando a ressaca e uma onda gigante o arrastou para dentro da água. A correnteza o levou para perto da Ilha das Palmas, a um quilômetro e 300 metros da praia. Como em um filme, Nelson passou dias perdido na ilha .

A primeira noite foi de chuva e frio dentro de uma gruta. Na terça-feira ele saiu em busca de água e comida.

«Quando cheguei lá do outro lado vi uma barraca. Acho que era uma barraca de pescador , a única coisa que tinha lá, que eu consegui comer, eram dois limões cortados. Eles não usaram, aí eu comi esses dois limões com casca e tudo», conta.

Na quarta-feira bateu o desespero. Ele tentou nadar para a praia, mas não conseguiu e voltou para a ilha. Nelson fez uma bandeira com materiais achados na barraca para chamar atenção dos barcos. A salvação só chegou sábado de manhã.

«Vejo um jet-ski vindo lá embaixo. Falei 'ah meu Deus do céu, graças a Deus'. Peguei a camisa, comecei a acenar e eles me viram. 'Que que está acontecendo aí?'. Eu falei 'estou preso aqui'», relembra Nelson.

