PEGADA- Miss Earth Venezuela 2019, Michell Castellanos no clasificó en el Miss Earth 2019

Entornointeligente.com /

Por primera vez en 14 años consecutivos en la historia del concurso de belleza Miss Earth, Venezuela no clasifica al top de semifinalistas. Por su parte, e ste sábado 26 de octubre se llevó a cabo desde la ciudad de Manila en Filipinas la 19° edición del Miss Earth 2019 .

Todo comenzó como cualquier concurso de belleza, por el opening. Seguidamente, se escogieron a las 20 semifinalistas que fueron elegidas gracias a diversas pruebas y presentaciones preliminares previas a la noche final. En este grupo avanzaron grandes favoritas como: Ghana, Estados Unidos, Bielorrusia, Colombia, Chile, Portugal y Puerto Rico.

Cuando solo quedaba un puesto por nombrar, muchos quedaron felices, muy pocos tristes, por la ausencia de Miss Earth Venezuela 2019, Michell Roxana Castellanos en el top 20.

Michell fue entrenada bajo la Organización Miss Earth Venezuela que es dirigida por el abogado y diseñador Prince Julio Cesar y su co presidente, Miss Earth 2013 Alyz Henrich.

Es importante recordar que desde su coronación, Castellanos fue rechazada por gran parte de los venezolanos quienes alegaron que la chica no merecía la corona nacional; además de que estuvo envuelta en un sin fin de polémicas que van desde su verdadera edad, hasta su supuesto accidente.

Con su llegada a Filipinas, Michell dejó mucho que desear por su falta de inglés, su dominio en pasarela y hasta la arrogancia que mostró en muchas entrevista en las que aseguró que ella merecía ganar este concurso internacional.

Esta fue la participación de tres segundos en la noche final de Miss Earth 2019 de la venezolana Michell Roxana Castellanos:

View this post on Instagram

Felicidades a nuestra reina Miss Earth Venezuela 2019, Michell Castellanos (@michellroxana), por el excelente trabajo que realizó durante un mes en Filipinas 👑 ¡Estamos orgullosos de ti! 👏🏼 @missearth @globovision #MissEarth2019 #MissEarth #MissEarthVenezuela2019 #MissEarthVenezuela

A post shared by Miss Earth Venezuela (@missvenezuelaearth) on Oct 26, 2019 at 2:20am PDT

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com