Pedro Sánchez no será investido jefe del gobierno español(+VIDEO)

La coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) mantendrá la abstención este jueves en la segunda votación de la investidura del líder socialista español, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, con lo que éste no alcanzará la jefatura del Ejecutivo.

Fuentes de UP confirmaron la decisión después de no conseguirse un acuerdo sobre un gobierno de coalición entre este grupo y los socialistas, aunque se ha negociado hasta el último momento.

Tras salir derrotado el martes en una primera votación, Sánchez necesitará hoy más votos a favor que en contra, pero la abstención anunciada por Unidas Podemos y otros grupos minoritarios será insuficiente porque los partidos de derecha votarán previsiblemente en contra de su candidatura y suman más votos que los socialistas.

UP ha tomado la decisión de volver a abstenerse después de que los socialistas no hayan aceptado su “última oferta” de gobierno de coalición, en la que Unidas Podemos reclamaban insistentemente el Ministerio de Trabajo.

En concreto, Unidas Podemos ha hecho una nueva propuesta para desbloquear las negociaciones de la investidura, en la que pedía una vicepresidencia y tres ministerios en el gobierno de España, entre ellos Trabajo, una oferta que los socialistas han descartado.

Durante dos días, las dos fuerzas de izquierda han negociado a contrarreloj, con tensión y críticas cruzadas para llegar a la votación de hoy con un acuerdo que posibilitara el voto favorable de UP y que Sánchez consiguiera la confianza del Congreso de los Diputados.

Sánchez admite que “el acuerdo no ha sido posible”

El líder socialista español, Pedro Sánchez, admitió este jueves el fracaso de su investidura como presidente del Gobierno al anunciar ante el Congreso que “el acuerdo no ha sido posible”.

Sánchez intervino ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento poco antes de las votación que tendrá lugar hoy, y justo después de que la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) anunció que se abstendría tras fracasar las negociaciones con los socialistas para un gobierno de coalición.

La abstención de Podemos constituye una “histórica oportunidad que se desvanece”, afirmó Sánchez, quien desveló ante la cámara las diversas oportunidades de coalición de gobierno que el Partido Socialista (PSOE) ofreció a UP y que este partido rechazó.

Sánchez aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero “no a cualquier precio”, y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español “para controlarlo”, ya que con el 25 % de los diputados quería gestionar el 80 % del gasto social.

El jefe del Ejecutivo en funciones insistió, en una intervención dirigida especialmente contra Iglesias, que el país debe tener “un gobierno coherente y cohesionado”, no dos ejecutivos en uno.

La dura intervención de Sánchez se produjo después de que Unidos Podemos confirmara que se abstendría en la votación de hoy, lo que certifica que el líder socialista no logrará los votos necesarios para continuar al frente del Ejecutivo y seguirá en el cargo en funciones.

