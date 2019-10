Pedro Rodríguez llega a Cardenales a cambio de Andueza y Gamboa

Entornointeligente.com /

Redacción Meridiano

Este jueves el equipo de Cardenales de Lara adquirió al relevista Pedro Sánchez, de los Navegantes del Magallanes, a cambio del lanzador zurdo Iván Andueza y el infielder Arquímedes Gamboa.

Rodríguez, uno de los ocho relevistas con al menos 60 salvados en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional , fue electo Cerrador del Año en la temporada 2018-2019, tras dejar balance de 2-1 y encabezar el circuito con 17 rescates, mientras dejaba efectividad de 1.57 y un WHIP de 1.18, en 28.2 innings repartidos en 30 salidas, reseñó nota de prensa de la LVBP.

El serpentinero vio acción durante el verano en la Liga Mexicana de Beisbol con los equipos Dos Laredos, Oaxaca y Puebl a, en los que registró seis ganados y 2 perdidos, 10 salvados y un promedio de 5.93 carreras limpias, en 41 relevos.

Se espera que el lanzador arribe al país el próximo 1° de noviembre y al día siguiente se uniformara para comenzara a entrenarse de cara a la nueva temporada 2019-2020, según un reporte del conjunto crepuscular.

El derecho, de 31 años de edad , edad ha vestido el uniforme de Lara en calidad de refuerzo en la Final de la temporada 2016-2017 y en la última Serie del Caribe, disputada en la Ciudad de Panamá, el pasado mes de febrero.

Por su parte, Gamboa de 22 años de edad , todavía no debuta en la LVBP. “Nunca jugué en Venezuela porque generalmente los Filis siempre me tenían un programa, pero me gustaría llegar a vestir esa camiseta porque llenaría de orgullo a mi familia que son casi todos magallaneros”, expresó el lanzador tras su cambio al Magallanes.

En el caso de Andueza , de 24 años de edad, fue firmado originalmente por los Atléticos de Oakland en 2013 y dejado libre en 2018, después de lanzar en Clase A media. El zurdo cuenta solamente con apenas tres entradas de experiencia en la liga venezolana.

