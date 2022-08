Pedro Pichardo é campeão europeu do triplo salto

Entornointeligente.com /

Pedro Pablo Pichardo conquistou o ouro na final do triplo salto nos Europeus multidesportos, que acontecem em Munique.

Com uma marca de 17,50 metros, o atleta do Benfica volta a estar no lugar mais alto do pódio, depois de ter ganho também nos Mundiais de Eugene, o mês passado. A esta medalha, o saltador português juntou, em menos de um ano, o ouro Olímpico e também o ouro Mundial.

Tendo começado a saltar com uma marca relativamente modesta (17,05 metros), a liderança do português nunca esteve ameaçada. Aliás, no final da primeira ronda Pichardo tinha mais de um metro de diferença para o segundo salto (16,66 metros).

Subscrever Na segunda ronda, todos os concorrentes melhoraram as suas marcas (incluindo Pichardo, que passou para o salto vencedor, de 17,50 metros), e só o italiano Andrea Dallavalle passou a marca dos 17 metros, tendo ficado ainda longe do saltador português (17,04 metros). No lugar mais baixo do pódio ficou o francês Jean-Marca Pontvianne, com 16,94 metros.

Mesmo longe da melhor marca do ano (17,95 metros), o segundo salto do português foi suficiente para lhe dar o ouro.

