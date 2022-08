Pedro Ortiz, Gonzalo Valle y el arco tricolor 

Entornointeligente.com /

Pedro Ortiz (Emelec) y Gonzalo Valle (Guayaquil City) han sido dos de los arqueros ecuatorianos de mejor desempeño en la LigaPro 2022.

Sus buenas presentaciones los han puesto en el debate sobre si uno de los dos debería ser llamado por Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, para el Mundial de Catar 2022, en donde Ecuador se enfrentará en el Grupo A contra Catar, Países Bajos y Senegal .

Nombres como los de Alexander Domínguez (Liga de Quito), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) y Hernán Galíndez (Aucas), son fijos en la lista final. La alternativa de un cuarto portero se abre por la ampliación, por parte de la FIFA, de 23 a 26 jugadores por cada país clasificado para el torneo catarí.

Alfaro comentó el pasado 14 de julio que aún no tenía definido «si llevará tres o cuatro arqueros» a la Copa del Mundo. De momento, este martes 16 de agosto convocó a los tres nombres fijos, más el de Valle, para un sesión única de entrenamiento en la Casa de la Selección en Quito.

​

Pedro Ortiz Es el titular fijo en Emelec desde el 2020 y su presencia en las eliminatorias sudamericana rumbo a Catar 2022 fue frecuente. Incluso ante Chile (empate 0-0 en Quito) y Uruguay (derrota 1-0 en Montevideo), tuvo minutos, al igual que en las dos primeras fechas de la Copa América 2021 en Brasil.

Pese a ello parece haber perdido espacio en la recta final. Una muestra de ello es que en los tres amistosos que en junio Ecuador jugó en Estados Unidos ante Nigeria, México y Cabo Verde no fue tomado en cuenta y no fue citado .

En este 2022, según datos del sitio oficial de la LigaPro, el esmeraldeño de 32 años jugó 19 de los 21 partidos de su club, todos como titular y acumuló en cancha 1 704 minutos.

Recibió 17 goles, hizo 48 atajadas, 13 atrapadas , una vez despejó el balón con un puñetazo y realizó nueve despejes. A esto se suma que recibió tres tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

​

Gonzalo Valle No fue parte del proceso eliminatorio y su experiencia con la selección nacional se resume en su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2015 en Uruguay, en donde no sumó minutos.

Este llamado de Gustavo Alfaro llega como un premio para sus grandes actuaciones que mantienen al Guayaquil City con opciones, a falta de nueve fechas para terminar la LigaPro Serie A, de pugnar por un cupo a la Copa Sudamericana.

La LigaPro resume que el nacido en Riobamba hace 26 años, jugó los 21 partidos de su equipo, todos desde el pitazo inicial. En cancha acumula 1 832 minutos.

Concedió 24 goles, realizó la impresionante cifra de 102 atajadas, 16 atrapadas, despejó el esférico seis veces con un puñetazo y ejecutó 21 despejes. Tiene una tarjeta amarilla y no fue expulsado.

🔥 ¡Continúa la planificación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022!

🧤 Trabajo con arqueros.

🗓 Martes 16 de agosto.

📌 Casa de la Selección, Quito. #JuntosACatar 🇪🇨 pic.twitter.com/0mqXD3dgqZ

— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 12, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com