Pedro Martínez sobre Tatis Jr.: «El que se sienta mal por lo que yo dije le doy su libertad de expresión»

El miembro del Salón de la Fama Cooperstown, Pedro Martínez, reafirmó no tener que contestarle a quienes le han criticado y respondido sobre sus recientes declaraciones con relación a la suspensión del jugador de los Padres de San Diego de las Grandes Ligas de Béisbol, Fernando Tatis Jr. , tras haber dado positivo por el uso de un fármaco con Clostebol.

«No hay problemas en que yo me exprese como ellos se están expresando, hay que darle su oportunidad de que se expresen . El que se sienta mal por lo que yo dije le doy su libertad de expresión, que siga expresando y que se exprese como él crea. Yo dije desde mi punto de vista lo mismo que expresó un muchachito de 22 años, que tuvo más conciencia que algunos de esos, que a lo mejor no pudieron entender lo que ellos estaban diciendo con el dolor de mi alma. ¿Tú crees que yo quería ver a ese muchachito (Fernando Tatis) en esa posición? Nunca en la vida, nadie lo quiere», preguntó Martínez en una entrevista con ESPN.

Para Martínez no se deben de crear inconvenientes por expresar su criterio sobre el jugador Fernando Tatis Jr. y mucho menos por aconsejarle en una situación determinada.

«Fernando Tatis Junior se encargó de contestarle a la gente lo que yo verdaderamente había dicho. No hay problemas en que yo ame a ese muchacho, no hay problema en que yo quiera aconsejarlo, no hay problema en que yo diga la verdad sobre lo que yo pensaba de una persona que a mí me importa, que me duele y que me duele mi país, que me duele Latinoamérica», fueron las declaraciones del ex lanzador de MLB.

Se recuerda que en la emisión del programa «TBS Leadoff», en el que Pedro es panelista, expresó que el toletero no tiene excusas por la situación y resaltó su notable decepción por Tatis Jr.

«(Fernando) No tienes excusas, estoy extremadamente decepcionado de ti, porque sabes leer. Conoces el programa, conoces el protocolo, sabes qué hacer, sabes leer en inglés y español, has recibido una buena educación. Tienes un padre exGrandes Ligas que sabe el protocolo. Tienes todas las razones del mundo para ser culpado por lo que te está pasando», expresó Martínez.

Además, consideró que, en ocasiones, personas como Tatis Jr. deben tropezar para aprender de sus errores , reiterando que por esto no hará excusas por el joven toletero dominicano.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

