Pedro Martínez se expresa sobre Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr.

Entornointeligente.com /

Ya sea por suspensiones o contratos a largo plazo, los dominicanos han acaparado los titulares del béisbol en las últimas semanas generando múltiples opiniones que han dado paso a la polémica.

Una de las voces más respetadas del béisbol, especialmente entre los latinos, es la de Pedro Martínez quien estuvo de visita durante el fin de semana en el Citi Field de Nueva York en el marco del ‘Old-Timer’s Day’ celebrado por los Mets.

Al ser cuestionado sobre el recién firmado acuerdo entre los Seattle Mariners y su joven compatriota Julio Rodríguez , el miembro de Cooperstown expresó su orgullo al respecto al responder las inquietudes del periodista dominicano William Aish.

«Excelente. Yo creo que nosotros estamos logrando cosas, no solamente como latinos sino también como peloteros que no se veían antes», expresó Martínez. «Me siento súper orgulloso de estos muchachos».

Pedro envió un mensaje a sus compatriotas. ESPN. No obstante Pedro quiso enviar un mensaje que pudiera estar ligado a las suspensiones conocidas en semanas recientes tanto a jugadores de Grandes Ligas como a prospectos en ligas menores.

«Quiero aprovechar el momento para decirle a él (Julio Rodríguez) y al mundo entero que aprovechemos que estamos en esta posición que nos están extendiendo, que estamos demostrando que tenemos las habilidades para ganarnos cualquier tipo de dinero en Grandes Ligas , para no dañarlo», dijo Pedro Martínez.

En las últimas semanas se conocieron las suspensiones de 80 partidos para Fernando Tatis Jr. por viola la política antidopaje de las mayores y también de varios prospectos latinoamericanos en la Dominican Summer League.

Selecciones Editoriales Pedro Martínez a Scherzer y deGrom: «háganlo por mí» 2d ESPN Digital Reporte: Acuerdo Mariners y Rodríguez podría llegar a $470 millones 3d Servicios de ESPN Digital Pedro Martínez a Tatis Jr.: «Estoy extremadamente decepcionado contigo» 13d ESPN Digital 2 Relacionado Además Martínez refiriéndose al caso de Tatis Jr. y las declaraciones que hizo sobre el tema dijo que no tiene que contestarle a la gente y que le duele lo ocurrido con la estrella de los Padres en declaraciones recogidas por el programa radial Diamante Deportivo.

» Fernando Tatis Jr. se encargó de contestarle a la gente lo que yo había previamente dicho . No hay problema en que yo ame a ese muchacho, en que quiera aconsejarlo. No hay problema en que diga la verdad sobre lo que yo pensaba de una persona que a mí me importa, que me duele», dijo Pedro Martínez. «El que se sienta mal por lo que dije, le doy su libertad de expresarse. Nunca lo quiero ver (a Fernando Tatis Jr.) en esa posición.»

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com