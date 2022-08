Pedro Juan Caballero: balean camioneta de un policía

Entornointeligente.com /

El abogado José Antonio Moreno Ruffinelli (83), quien anteriormente fue canciller nacional y presidente de la Cámara de Diputados , atribuyó el declive intelectual y moral que ha sufrido nuestro tiempo político al sistema de «voto directo» que se utiliza en las internas de los partidos políticos.

Según el doctor en derecho, este sistema genera que no sean los mejores candidatos los que ganan, sino aquellos que tienen el mayor apoyo logístico para ocupar los cargos.

La alternativa que el jurista propone a este sistema utilizado actualmente es el modelo a través del cual convencionales eligen representantes.

«Los convencionales son los grandes hombres del partido que conocen a la gente que puede representar a las personas. Obviamente, las elecciones nacionales sí deben ser directas, pero me refiero a las internas de los partidos», aclaró Moreno Ruffinelli.

Se perdió calidad intelectual Lamentó que se haya perdido calidad intelectual en espacios como el Congreso Nacional y recordó que en su tiempo los representantes eran «de primer nivel».

Advirtió que en la actualidad no llegan personas preparadas a los espacios de poder, porque quien tiene muchas virtudes intelectuales y morales dice: «¿Para qué me voy a presentar si no voy a llegar? Así se fueron alejando personalidades importantes de la política que hubieran ayudado muchísimo en este momento de dificultades», subrayó el abogado.

Por otro lado, criticó que se haya perdido el objetivo esencial de la política, que era buscar consenso, acercar posiciones y llegar a acuerdos. Alertó que hoy el objetivo de la política es eliminar al otro, cuando antes era superarlo.

«Hoy no hay debate. Todo el mundo habla de educación, salud, como si fuera un rosario, pero ninguno dice qué va a hacer con la salud, la educación, los problemas de los campesinos y hermanos originarios. El que está frente tuyo no debe ser un enemigo, sino un adversario político», expresó Moreno Ruffinelli.

«Existen contradicciones» Como ex canciller nacional evaluó el momento vivido. En este sentido se refirió a las designaciones del Departamento de Estado Americano y la evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Señaló que existen contradicciones que no le hacen bien a la nación, como, por ejemplo, ser aprobados por Gafilat cuando «leemos en los diarios que Paraguay está aplazado y es el paraíso del lavado de dinero».

Coincidencia es la salida Alertó que debe haber un campo en el que las autoridades políticas deban coincidir, pues esta será la única manera de salir adelante. Si las cosas no cambian, siempre seremos un sistema inestable políticamente , y eso no atrae a la inversión. En consecuencia, no tenemos inversión extranjera . Para que esta venga debemos hacer atractivo al país, lo que significa estabilidad política, seguridad política y otras cuestiones que hacen que la gente quiera venir a traer su dinero a Paraguay».

No obstante, el abogado resaltó que Paraguay, de hecho, es un país atractivo a la inversión de por sí, pero señalamientos tan fuertes como el de Estados Unidos «hacen que el inversor dude».

Pese a todo, el exdiputado valoró aspectos positivos de nuestro tiempo político actual, como, por ejemplo, la calidad de nuestros técnicos que fueron al exterior a formarse y ahora son muchos más que antes.

Corrupción se combate en la sociedad En el ámbito de la justicia, refirió que el problema de la corrupción tiene su raíz no en las autoridades que llegan al poder, sino en la sociedad . «Una sociedad formada por hombres mas respetuosos de la ley genera jueces menos corruptos».

En este sentido, recomendó que los hombres y mujeres se ocupen de cumplir la ley en las acciones más cotidianas. «En la medida que todos nosotros cumplamos con la ley habrá menos conflictos judiciales», resaltó.

Al ser consultado sobre las carencias del sistema judicial actual, opinó que a la justicia «le falta coraje».

Jueces deben tener coraje Rescató que existen «muchos jueces con coraje, que no están pendientes de su reconfirmación a los cinco años», pero criticó el sistema de designación de jueces, aunque tampoco se animó a dar una alternativa ideal.

«Realmente no hay un sistema perfecto. He pensado mucho y lo que queda es buscar los que reúnan las mejores condiciones para ocupar esos cargos. Pero fundamentalmente el juez debe tener coraje para enfrentar a todas las presiones que recibirá», subrayó.

A la vez, resaltó que también tenemos jueces buenos «de los que nadie se acuerda porque no han creado problemas nunca».

No es momento de cambios en la Constitución En el marco del cumplimiento de los 30 años de nuestra Constitución Nacional, el experto en derecho reconoció que la Carta Magna necesita «algunos retoques, pero no es el momento».

«La Constitución es un pacto en virtud del cual fuerzas políticas y movimientos sociales acuerdan un modelo de vida. Pero para lograr eso tenemos que tener un país relativamente tranquilo, sin este ambiente tan ríspido que tenemos ahora. Necesitamos ponernos de acuerdo», enfatizó el doctor Moreno.

En el mismo sentido, recordó que las demandas siempre van a ser superiores a las posibilidades que tiene el Estado de satisfacerlas. Por ello, dijo que «tenemos que ser conscientes de qué podemos pedir y qué no».

Se debe mejorar condiciones macro Y, para satisfacer la mayoría de las demandas que tiene un Estado, el profesional cree que la solución es «mejorar las condiciones macro, para que el país tenga suficiente dinero y así satisfacer a la mayoría de las demandas que tiene un Estado».

En otro orden, criticó a los candidatos que prometen en discursos resolver en cinco años problemas que no se han resuelto en 30. «No, no se puede. Se trata de empezar a trabajar y no se puede mentir», dijo.

