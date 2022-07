Pedro García: Maduro descarga la crisis en los trabajadores

Entornointeligente.com /

El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, Pedro García, hizo acto de presencia este miércoles en la manifestación de docentes que se instaló en las puertas del Ministerio de Educación, allí expresó su rechazó al pago de un bono vacacional que los docentes califican de «chucuto» por parte del Ministerio de educación.

En entrevista para Contrapunto, García comentó la situación que viven los educadores y pide a los chavistas de base «que entiendan que tienen que enarbolar las banderas de la lucha también, porque ellos están siendo afectados como todos los venezolanos indistintamente de la ideología y la política»

«Queríamos expresar nuestro rechazo contundente al despojo de 45 días del bono vacacional para los activos, 45 días de bono recreacional para los jubilados y la semana de ajuste salarial, que son 28 días, al personal activo. Despojo que se materializó el día viernes, cuando el Ministerio de Educación emite un comunicado en redes sociales informando que ya había cumplido con el pago de estos bonos o de estos conceptos, que son las vacaciones. No son las vacaciones solamente del maestro, que bien merecidas las tiene, sino del grupo familiar», explica García.

Explicó que el pago incompleto que reclaman los docentes se debe a que desde el Ministerio de Educación están aplicando el instructivo de la Onapre.

«Onapre dice que son 15 días, porque eso es lo que dice la ley del trabajo. A la Onapre se le olvida que hay una cosa que llaman convención colectiva, y las convenciones colectivas son ley entre las partes. La Onapre viola la convención colectiva, viola la Constitución y desconoce todos los beneficios que son superiores a la ley del trabajo, por cuando las convenciones colectivas han superado en muchos aspectos a la propia ley del trabajo. Han sido progresivos los beneficios obtenidos en general por la administración pública», explicó.

Pero además los docentes esperan el bono con ansias «para resolver algunas cosas del hogar, lo que ahora es imposible porque el Ministerio de Educación, de los 60 días estipulados, se quedó con 45 días; solo pagó 15, y mal pagados».

Sobre las razones por las cuales se estaría aplicando este instructivo que califican como violatorio de la constitución, el docente es crítico en asegurar que se trata de una política económica con la que la administración de Nicolás Maduro busca resolver su crisis económica, «descargando en los hombros de los trabajadores esa crisis. Es decir, reduciendo salarios, reduciendo las primas y otros beneficios salariales de los trabajadores como una forma de equilibrar sus finanzas». Reitera que se trata de una política antilaboral.

«Nosotros no somos responsables de la crisis económica. Si el gobierno dice que no tiene recursos, debe demostrarlo. Aquí no hay cuentas claras. Hay ingresos importantes en petróleo, por ejemplo. El gobierno está vendiendo casi 750 mil barriles de petróleo diarios, a 90 dólares. En consecuencia, con 6,8 días de venta de esa cantidad de petróleo a 90 dólares el gobierno puede sacar 600 millones de dólares para pagar todo el beneficio del bono vacacional, recreacional y los días de ajuste al sector del magisterio. Nosotros sabemos sacar cuentas. Pareciera ser que el gobierno cree que el venezolano, que los maestros, que los profesionales somos eunucos, que no sabemos pensar, analizar ni sacar cuestas. Nosotros sabemos sacar cuentas».

