Pedro Gallese conquista histórico primer campeonato para el Orlando City

Era un duelo desigual entre un equipo de la MLS y otro de la USL, algo que no sucedía desde 2008 cuando Charleston Battery también perdió con el DC United en la final del torneo. El triunfo de Orlando City significa el primer título para un equipo de Florida desde que lo hiciera St. Petersburg hace 33 años. Gran inicio de partido para ambos conjuntos, muy verticales y con la intención de pisar el área contraria con un ritmo e intensidad muy elevados. Generaba más peligro Orlando City, dejando notar la superioridad técnica de sus futbolistas. Así llegó la primera gran oportunidad del encuentro en las botas del ex Peñarol Facundo Torres, con un disparo desde la frontal del área que tuvo tiempo más que suficiente para preparar ante la pasividad de la defensa californiana. Se le marchaba desviada ligeramente sobre el larguero. Sacramento también avisaba y en el minuto veintiuno, con robo de balón del irlandés Dan Casey, se armaba la jugada desde el centro del campo para encontrar al jamaicano Maalique Foster, quien caracoleaba y definía inquietando al peruano Pedro Gallese. Con el paso de los minutos, en el tramo final de la primera parte bajó el ritmo de partido, más horizontalidad en el juego de ambos conjuntos en contraste con lo visto anteriormente. For Orlando ?? @OrlandoCitySC x #DaleMiAmor pic.twitter.com/ABh7DDPb2N

— Major League Soccer (@MLS) September 8, 2022 Sufrían los locales para sacar ventajas e inaugurar el luminoso, incluso llegaron a ver peligrar el título en una ocasión muy clara del hondureño Douglas Martínez, cabeceando con sutileza y precisión en movimiento al segundo palo. Adivinó su intención Pedro Gallese y atajó la pelota. De lo que pudo ser el primer gol de Sacramento, al que se convirtió en el primer tanto de Orlando en la siguiente acción. No había pasado ni un minuto cuando Facundo Torres castigaba un error imperdonable de la defensa californiana, entre Conor Donovan y Dan Casey comprometían la pelota en el área propia y el uruguayo aprovechaba para pegarle de zurda y ajustarla al vertical, era el minuto 75. Tan solo cuatro minutos después Benji Michel provocaba un penalti en un nuevo error colectivo de la zaga visitante. Sam Casey arrollaba claramente al norteamericano y no había ninguna duda sobre la decisión del árbitro. LET’S GOOOOOOO ?? pic.twitter.com/ua0DgmSYGu

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 8, 2022 Asumía la responsabilidad Facundo Torres desde el punto de penal, engañando por completo al arquero Daniel Vitiello. Doblete en el partido, cuarto gol en la competición y décimo de la temporada en su cuenta particular. Sí llegaría el tercero de Orlando pero lo firmaría Benji Michel, un futbolista que entró desde el banquillo en el minuto sesenta y uno, y resultó determinante. La edición número 107 de la US Open Cup se quedaba en el Exploria Stadium de Orlando, con la gran comodidad de que el equipo campeón pudiera celebrar ante sus aficionados. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. See you all tomorrow, Champs ?? #MagicOfTheCup | #DaleMiAmor pic.twitter.com/ezBl0VYllu

Más en Andina Melgar pierde por 0-3 con Independiente del Valle y queda eliminado de la Sudamericana

Publicado: 8/9/2022

