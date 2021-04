Pedro Castillo ofrece vacunación gratuita y de calidad para todos los peruanos

Entornointeligente.com / Durante un mitin realizado en el Parque Infantil en la ciudad de Piura, instó a sus militantes a participar como personeros en la segunda vuelta electoral del 6 de junio próximo. “Hago un llamado a las fuerzas políticas, a las personas que sientan identificadas con el país, al ministro de salud, que caminemos de una vez por todas el camino de sacar al pueblo adelante y si no es posible, nosotros el 28 de julio asumiremos dándole al país una vacuna de calidad para todos los peruanos”, precisó. El candidato presidencial de Perú Libre manifestó que se tienen que reactivar los proyectos de infraestructura, sin embargo, el pueblo peruano debe estar vacunado “para no correr riesgos”. “Vamos a dar una vacuna de calidad, facultativa y gratuita para todo el pueblo peruano, en eso tenemos que asumir con responsabilidad”, afirmó. En ese sentido, refirió que no entiende cómo todavía no se ha podido enfrentar la pandemia de una vez por todas, indicando que tanto el Gobierno como el Congreso, no han avanzado mucho en estos meses. Por último, refirió que renunciará al sueldo de presidente de la República si es que asume el máximo cargo del Poder Ejecutivo y que conducirá los destinos de la patria con la remuneración de maestro. (FIN) JCC/JCR JRA Más en Andina: Transparencia pide a candidatos publicar sus propuestas para la segunda vuelta ?? https://t.co/ECmFx3Z1Qo pic.twitter.com/WVYQ4WhSaR

