Pedro Carreño pide sancionar a “bancada de oposición” por “sabotear” el debate de ley de ciudades comunales – Noticiero Digital

Entornointeligente.com / El diputado de la AN/6D, Pedro Carreño, pidió este martes sancionar a la “bancada de oposición” por “sabotear” el debate de ley de ciudades comunales, a pesar de que dicho tema no estaba en el orden del día.

“Diputado Pedro Carreño pide sancionar a la bancada de la oposición (por la nefasta intervención de Ángel Ocanto) por sabotear el debate de la ley de ciudades comunales (realmente no fue saboteado fue estar fuera de orden)”, posteó el periodista Alejandro Castillo en su cuenta oficial Twitter.

El presidente de la AN/6D, Jorge Rodríguez, respondió a Carreño que la aplicación del artículo 76 del reglamento interior de la AN no lo activará porque solo aplica para un diputado no para bancadas o fracciones “por ahora”.

En la sesión del día, el comunicador Alejandro Castillo resaltó lo siguiente: “He asesorado a diputados desde el 2010 y de verdad el nivel parlamentario opositor en la AN2021 es pobre. Un diputado de AP ahorita intervino y no sabe de discurso, dinámica ni técnica parlamentaria, en conclusión: le quitaron el sonido por estar fuera de orden, que vergüenza”.

Ley de ciudades comunales es una estrategia populista: Santiago Rodríguez El pasado 8 de junio, el politólogo y profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Rodríguez, dijo que la ley de ciudades comunales que busca aprobar el chavismo en la AN/6D es una estrategia populista del Gobierno de Maduro para hacerle creer a los chavistas que están decepcionados que ahora si tendrán una buena calidad de vida, camino de las megaelecciones del 21 de noviembre.

Como principal ponente del foro virtual “Ley de Ciudades Comunales: Fin del pluralismo democrático”, Rodríguez aseveró que la ley de ciudades comunales agravará todos los problemas que existen en el país.

“Es un guiño a los sectores más radicales del oficialismo. Busca empoderar engañosamente a una militancia de base desilusionada y generar abstención en una oposición que desconfía del voto como herramienta de cambio y transición política”, expresó. “En las UBCH, en los círculos bolivarianos y consejos comunales se vive el hambre, la miseria; las bolsas de comida que llegaban antes con algunas proteínas ahora llegan cada 6 meses y solo tienen 2 pastas, frijoles chinos, arroz y harina amarilla que parece cemento”.

#AHORA | Jorge Rodríguez dice que la aplicación del artículo 76 del reglamentointerior de la AN no lo activará porque solo aplica para un diputado no para bancadas o fracciones “por ahora”. #22Jun pic.twitter.com/4IogzpjIOP

— PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) June 22, 2021

He asesorado a diputados desde el 2010 y de verdad el nivel parlamentario opositor en la AN2021 es pobre. Un diputado de AP ahorita intervino y no sabe de discurso, dinámica ni técnica parlamentaria, en conclusión: le quitaron el sonido por estar fuera de orden, que vergüenza.

— PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) June 22, 2021

LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

Entornointeligente.com