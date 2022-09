Pedro Capó y ‘Calma Remix’, en lista de mil millones de streams en Spotify

Entornointeligente.com /

El tema Calma Remix actualmente, el cuenta con más de 2 mil 500 visualizaciones en Youtube.

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó y su tema «Calma Remix» junto al reguetonero boricua Farruko se agregó en el «Billions Club de Spotify», una exclusiva lista de canciones que sobrepasan las 1.000 millones de reproducciones. Capó, de 41 años, lanzó la versión original de «Calma» a finales de julio de 2018, y su letra «resaltaba el estilo de vida puertorriqueño y caribeño», según explicó el propio artista en una entrevista a Efe en abril de 2019. Una semana más tarde del lanzamiento del sencillo, se publicó el video musical, dirigido por Israel Lugo y filmado entre las playas y las montañas de Cabo Rojo, municipio en la costa suroeste de Puerto Rico. La interpretación y el vaivén de la canción fue tomando una gran acogida entre los seguidores del nieto del famoso intérprete puertorriqueño Bobby Capó, que incluyeron a Farruko, quien entonces se comunicó con el cantautor para felicitarlo e indicarle que disponible para hacer el «remix» o remezcla. «Farruko me dijo que esto podía ser un himno moderno», relató Capó de aquel momento. Varios días más tarde, Farruko, quien reside en Miami (EE.UU.), le volvió a escribir a Capó destacándole que sentía «una conexión» con la canción. Fue entonces que ambos artistas se unieron para grabar un nuevo video, que se filmó en Piñones, sector turístico y emblemático del municipio de Loíza, localizado en la costa norte de Puerto Rico. El cantautor reconoció que la inclusión de un artista urbano le dio un mayor estruendo y apoyo mundial, aunque afirmó que una colaboración con un artista «no significa que vayas a obtener un éxito garantizado». No obstante, meses después de lanzar «Calma Remix», los dos artistas cargaron con el premio Latin Grammy Latino por Mejor fusión/interpretación urbana y su versión original «Canción del Año». Actualmente, el cuenta con más de 2.500 de visualizaciones en Youtube. Otros artistas que aparecen en el «Billions Club de Spotify», son los también puertorriqueños Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Jhay Cortez, Rihanna, J Balvin, Drake, Eminem, Backstreet Boys, Ariana Grande, Doja Cat, Coolio, Danny Ocean, Kendrick Lamar, Bruno Mars, The Weekend, entre otros. Capó se encuentra finalizando su nueva producción, la cual se espera sea lanzada en el otoño de este año.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com