Pedro «baja duro», Reacciones diversas

El monstruo de Manoguayabo, Pedro Martínez, inmortal de Cooperstown del béisbol de Grandes Ligas fue muy categórico al señalar que está decepcionado del estelar Fernando Tatis Jr., tras arrojar positivo a la sustancia de Clostebol, violando el Programa de Antidopaje de Grandes Ligas, razón por la que se perderá 80 partidos de temporada regular entre 2022 y 2023.

Diversas reacciones de figuras vinculadas al deporte y con presencia mediática han surgido luego de las palabras de Martínez en el espacio «MLB On TBS Tuesday Night». A continuación algunas de ellas.

Fernando Álvarez, analista de béisbol de Espn compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta de twitter: Excepcional Pedro Martínez, quien da una categórica y sensata declaración, que para mí termina cualquier conversación superflua e incoherente en relación al caso de Fernando Tatis Jr.

Anteriormente Álvarez, también había compartido el siguiente mensaje: La política antidopaje de MLB trabaja de la mano con el Sindicato de Jugadores, es un programa aceptado y aprobado por ambos y estrictamente justo, imparcial y pulcro en todos sus procesos. No entiendo como se puede hablar de un trato «injusto y catastrófico» con Tatis Jr .

El abogado y articulista Manuel Bergés también compartió el siguiente mensaje vía twitter: Habló la estrella MLB, Pedro Martínez y dijo que todos los peloteros incluido F. Tatis conocen que no pueden usar el esteroide Clostebol y otros más. No tiene excusa.

Otro que le dio la razón a Pedro Martínez, fue José Augusto Castro, productor del programa radial Cancha Entera, quien aprobó las palabras de Martínez con el siguiente texto: Pedro Martínez es clase aparte en su vida, en su familia, en su comportamiento, en sus opiniones y lo fue en el terreno de juego. Pedro El Grande!

Ricardo Gibbon, analista venezolano de béisbol del portal ConlasBasesLlenas.com, dijo lo siguiente: Estas si son palabras sensatas y claras sobre la situación de Fernando Tatis Jr. de parte de Martínez. No coincido con que San Diego debió saber.

Carlos Nina Gómez, veterano periodista y escritor también apoyó las declaraciones de Martínez: Pedro Martínez ha declarado que ha sido decepcionado por el jugador dominicano Fernando Tatis III quien fue suspendido por 80 juegos por la MLB por dar positivo en esteroide. Fernando Tatis Jr. no tiene excusas, dijo Martínez. Y ahora ¿Qué dicen los chovinistas trasnochados?

Lo que dijo Pedro

«(Fernando) No tienes excusas, estoy extremadamente decepcionado de ti, porque sabes leer. Conoces el programa, conoces el protocolo, sabes que hacer, sabes leer en inglés y español, has recibido una buena educación. Tienes un padre ex Grandes Ligas que sabe el protocolo. Tienes todas las razones del mundo para ser culpado por lo que te está pasando».

«Martínez también agregó: No voy a decir que no sabe lo que hace porque él sabe leer, debió consultar con los médicos y no lo hizo. Así mismo como mintió por su lesión, hay muchas razones para estar decepcionado con él».

También dijo: «Desde que eras un joven adolescente has sido un poco arrogante, te comportas como un adolescente, no quieres escuchar mucho a tú papá, tú mamá, tus asesores, aunque eres rico en habilidad, un excelente atleta y un fenómeno, algunas veces te va a costar si no escuchas».

Igualmente dijo que, en ocasiones, personas como Tatis Jr. deben tropezar para aprender de sus errores, reiterando que por esto no hay excusas por el joven toletero dominicano.

