Pedro Aquino y su tarea de neutralizar a Benzema en el América-Real Madrid

Y es que el conjunto de México cuenta con varios jugadores que han tenido un pasado en grandes ligas europeas, como es el caso del ‘Memo’ Ochoa -Granada y Málaga-, Miguel Layún -Sevilla, Villarreal, Oporto y Watford, entre otros-, Jorge Meré -Sporting de Gijón y Colonia-, Néstor Araújo -Celta de Vigo- y Jonathan dos Santos -Barcelona y Villarreal-. Además, será un partido muy especial para Álvaro Fidalgo. El centrocampista se crio en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó a debutar con el primer equipo el 6 de diciembre de 2018 en la vuelta de dieciseisavos de final frente al Melilla. El América también cuenta al peruano Pedro Aquino entre sus figuras. El volante estará a la expectativa para ingresar y así neutralizar a Karin Benzama. Disputó 12 minutos a las órdenes de un Santiago Solari que no podrá reencontrarse con su antiguo equipo, ya que fue despedido el pasado 2 de marzo como técnico del Club América. El argentino fue entrenador de los equipos base del conjunto blanco y se hizo con las riendas del primer equipo del 13 de noviembre de 2018 al 11 de marzo de 2019; tomó el relevo de Julen Lopetegui y fue sustituido por Zinedine Zidane, quien comenzó su segunda etapa como entrenador blanco. Muchas cosas han cambiado desde entonces en el Real Madrid. Lo más importante, el momento deportivo que atraviesa, tras hacerse con tres títulos -Supercopa de España, LaLiga Santander y Liga de Campeones- la pasada campaña. Además, se espera que muchas cosas cambien también en el terreno de juego del Oracle Park de San Francisco (California, Estados Unidos), ya que vuelve Karim Benzema. El ariete galo, máximo favorito a hacerse con el Balón de Oro, disfrutó de más días de vacaciones que el resto de sus compañeros y se incorporó a la pretemporada hace seis días, por lo que no estuvo en el clásico del pasado domingo. «Está claro que cuando Benzema no está nos falta algo», no dudó en reconocer Carlo Ancelotti tras la derrota frente al Barcelona en la que su equipo se quedó sin chutar a portería. A su vez, el técnico italiano desveló que jugará 45 minutos frente al Club América para empezar a ponerse a tono de cara a la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Fráncfort del 10 de agosto en Helsinki (Finlandia). ‘Carletto’ volverá a dar minutos a todos los futbolistas de campo de la primera plantilla para continuar perfilando el equipo de cara a dicha cita. Como incógnitas queda por ver si Dani Carvajal puede participar tras el golpe en el tobillo durante un entrenamiento que le impidió debutar en pretemporada, si Rüdiger repite como lateral izquierdo o pasa al centro de la defensa y si Ancelotti mezcla a algún componente de la histórica ‘CMK’ -Casemiro, Modric, Kroos- con los llamados a ser los relevos: Tchouaméni, Camavinga, Valverde e incluso Ceballos, quién tuvo unos buenos 20 minutos contra el Barcelona y sigue con dudas acerca de si su futuro pasa por continuar en el Real Madrid -tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023- o salir en busca de mayor protagonismo. ?? | https://t.co/xW4SVTmKv5 Llegó #ElMásGrande de México y la zona. Ya estamos en San Francisco. TOUR ÁGUILA ????????? pic.twitter.com/EbCdEtFzq0

— Club América (@ClubAmerica) July 25, 2022 ??????é???????? ???? ???????? ?????????????? LAST TICKETS ??? | July 26, 2022 ???? | San Francisco, California ??? | Oracle Park ??? | https://t.co/DuT0DwPdrJ pic.twitter.com/hv655ovf1P

— Club América EN (@ClubAmerica_EN) July 24, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 25/7/2022

