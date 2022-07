Pedro Abrunhosa. Quando uma opinião cria uma polémica diplomática

Entornointeligente.com /

Autor de algumas das músicas mais conhecidas e românticas do país, de que são exemplo ‘Tudo o que eu te dou’, ‘Se eu Fosse um Dia o Teu Olhar’ ou ‘Eu Não Sei Quem Te Perdeu’, Pedro Abrunhosa – atualmente com 61 anos – nunca abdicou de ter uma voz ativa nos mais variados temas sociais, culturais e políticos.

No verão de 1994, que ficou marcado pelo buzinão contra o aumento das portagens na ponte 25 de Abril, a canção ‘Não Posso Mais’ tornou-se um símbolo da contestação ao cavaquismo. Oito anos depois, em 2002, ao Independente, o artista afirmava, sem receio de ferir susceptibilidades: «Portugal é um país de incultos e parolos, mas todos com telemóvel. É um país de gente burra, mas com legitimidade, porque é um país sem justiça, educação, saúde ou segurança social. Portanto, não podemos culpar as pessoas pela ineficácia do sistema».

Mais recentemente, criticou o líder do Chega, André Ventura, dizendo que o seu populismo era «um rastilho que se acende rapidamente num país como o nosso», um «vírus» que pode encontrar alvos em todos os campos políticos, da direita à esquerda. Já em agosto do ano passado, o músico português estabeleceu um paralelo entre os negacionistas anti-vacinas portugueses da covid-19 e os talibãs, que assumiram o controlo do Afeganistão.

O insulto a Putin Pedro Abrunhosa não hesitou, desde o início a 24 de fevereiro, em manifestar-se contra a invasão russa da Ucrânia, tendo chegado a escrever uma canção de homenagem à resistência e coragem dos cidadãos ucranianos, intitulada ‘Que o amor te salve desta noite escura’. Mas mais recentemente a sua posição ganhou outro eco. Num concerto em Águeda, no início do mês, o cantor portuense atirou: «Vladimir Putin, go f*ck yourself», em português, «Putin, vai-te f**d*r» e as declarações valeram-lhe fortes críticas e ameaças da Embaixada da Rússia em Portugal.

Antes de começar a cantar o tema intitulado ‘Talvez F*d*r’ – no qual aborda questões como a guerra, a fome e o fascismo – Abrunhosa falou sobre a guerra. «Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir», afirmou.

O compositor lembrou também que «há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: ‘Barco russo, go f*ck yourself’, que é como quem diz ‘russian boat…’, que é como quem diz ‘Vladimir Putin, go f*ck yourself». «Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev!», apelou.

O que o músico provavelmente não suspeitava é que essas declarações iriam estar na origem de um incidente diplomático entre Portugal e a Rússia. A embaixada russa em Lisboa, em comunicado, avisou que a voz de Pedro Abrunhosa «se ouviu nos corredores do poder russo» e que as autoridades daquele país «ficarão atentas às suas atividades».

A «ameaça» A Embaixada da Federação Russa em Lisboa publicou na quarta-feira passada, no seu site oficial, um comentário motivado pelas «declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa». A representação russa dava conta de que «tem recebido cartas dos compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento dum dos famosos cantores portugueses».

«Durante o concerto no festival AgitÁgueda 2022 ele permitiu-se a dizer várias coisas grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação da Rússia, bem como os seus mais altos dirigentes. Além disso, Pedro Abrunhosa incentivava em êxtase os espetadores, entre os quais os russos que também pagaram os bilhetes, que repetissem o que estava a gritar, tendo no final expressado o desejo que as palavras dele fossem ouvidas em Moscovo», relata a embaixada.

O comunicado faz ainda saber que as palavras do músico português, «indignas do homem de cultura que ainda por cima representa o país, que se está a manifestar abertamente contra qualquer tipo de ódio e discriminação, foram ouvidas» e que «as respetivas conclusões serão tiradas». «A Embaixada da Rússia continua a vigiar os interesses dos cidadãos russos residentes em Portugal, e nenhumas provocações ignóbeis contra eles ficarão sem resposta», remata. Muitos tomaram estas palavras como uma ameaça.

O apoio ao músico O Ministério dos Negócios Estrangeiros foi um dos primeiros a reagir, repudiando o «tom e conteúdo» do comunicado e defendendo a liberdade de expressão como «inalienável». «Foi transmitida à embaixada da Federação Russa, através dos canais diplomáticos, o repúdio pelo tom e conteúdo do comunicado da embaixada relativo ao concerto do músico Pedro Abrunhosa», adiantou à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tal como o organismo, o próprio artista considerou as declarações da embaixada, uma «tentativa de censura perante a comunidade artística».

