Pedro Abrunhosa cantou: «Vladimir Putin, go fuck yourself «. Embaixada russa já reagiu

Durante um concerto no primeiro dia do festival AgitÁgueda , que começou a 2 de Julho e que decorre até este domingo, em Aveiro, o cantor português Pedro Abrunhosa resolveu aproveitar o seu tema Talvez Foder para mostrar a sua desaprovação para com o Presidente russo Vladimir Putin e criticar a invasão da Ucrânia. Agora, a embaixada da Rússia em Portugal lançou um comunicado a criticá-lo e a dizer que já informou «através dos canais diplomáticos os órgãos competentes de aplicação da lei».

No vídeo do concerto publicado pelo festival ouve-se a plateia a cantar com Abrunhosa o verso » Vladimir Putin, go fuck yourself » (a partir do minuto 26) . Além do nome do Presidente, o cantor português menciona na adaptação desta sua canção as expressões como «barco russo», «soldados russos» e «mísseis russos». À medida que o público ia entoando as frases, o cantor continuava a incentivar: «Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev».

Veja no YouTube todo o espectáculo de Pedro Abrunhosa no festival AgitÁgueda A uma dada altura da canção, refere que nunca escreveu «uma música com meias palavras». Segundo Abrunhosa, «a palavra menos obscena nesta música é a palavra foder. Tudo o resto é violência, é violação, é morte, é destruição. Eu não escrevi nenhuma música para pedirmos desculpa, eu escrevi uma música para pedirmos justificações».

Num comunicado publicado no Facebook no dia 20 de Julho, a embaixada russa reagiu à provocação de Pedro Abrunhosa, denunciando o que considerou terem sido «gritos vergonhosos» e palavras «grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação da Rússia, bem como os seus mais altos dirigentes».

O comunicado surge no seguimento de ter recebido «cartas de compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento de um dos famosos cantores portugueses», explicou a embaixada.

No final, ainda se dirige directamente ao cantor: «as suas palavras, indignas do homem de cultura que, ainda por cima, representa o país, que está a manifestar-se abertamente contra qualquer tipo de ódio e discriminação, foram ouvidas. As respectivas conclusões serão tiradas.»

Não é a primeira vez que Pedro Abrunhosa aproveita a sua canção Talvez Foder , que saiu, em 1995, no álbum F lançado pelo cantor em conjunto com Os Bandemónio, para fazer críticas políticas e sociais e assumir a sua posição. Logo em 1995 usou o tema para contestar o desempenho político do então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva.

