Pedrito Lama lanza la versión tropical de ‘Ya no somos ni seremos’.

Pedrito Lama durante la promoción de su más reciente tema como solista Cedida El cantante dominicano Pedrito Lama regresó a Panamá para promocionar su más reciente tema como solista.

Pedrito Lama recibió a los medios de comunicación en el restaurante del hotel donde se hospedaba. Entre boquitas y limonadas con hierbabuena comenzó la conversación sobre heridas, corazones rotos y rupturas amorosas de las que trata el tema ‘Ya no somos ni seremos’.

La canción fue escrita por Christian Nodal y Edgar Barrera. Pedrito Lama lanzó la versión tropical al ritmo de salsa para seguir impulsando su carrera como solista. El tema conserva el sonido original de las trompetas mexicanas, fue producido por Gustavo Matheus, mezclado por Juan Mario Aracil y masterizado por Mike Fuller.

El video musical fue rodado en la ciudad del Sol, en un ambiente playero y tropical, dirigido por Virginia Romero y One Movie One Film; participó la modelo Iriannis López como protagonista de la historia junto al cantante.

«Este tema lo escuché un día en mi casa, tomando café con mis hijos, que son mexicanos. Viví más de 16 años en México y mayormente oigo su música, lo escuché y me pareció interesante la idea de hacer una adaptación al género tropical salsa, pero de una manera sensual, más tranquila y sin perder las raíces mexicanas», detalló el artista.

Lama confesó que decidieron iniciar el tour de medios en Panamá por la aceptación que tuvo el tema ‘La llamada de mi ex’, «tuvo mucho auge y cuando enviamos este nuevo tema, vimos que empezó a sonar y dijimos, nos vamos a Panamá de primero».

El 13 de agosto estará cantando el tema, en directo, en el Vasco Nuñez de Balboa, en el evento ‘Salsa con amor’.

El cantante fue el vocalista de la Chiquito Team Band hasta que decidió abrirse como solista. Forma parte de la nueva generación de salseros que buscan mantener vivo al género. La compañía discográfica que lo representa, JN Music Group, ha albergado importantes talentos del género tropical como, Tito Rojas, Willie González, Nino Segarra, Maelo Ruiz, Tito Gómez, Roberto Lugo, entre otros.

Lara define su estilo musical como moderno, romántico y sensual, que lo diferencia de la propuesta de Chiquito Team Band. «Cada artista debe buscar su identidad, su sello, algo con lo que la gente lo identifique», agregó.

El cantante está trabajando en un disco que tendrá 12 temas, tiene 11 hasta el momento, hizo una invitación a los compositores panameños para que se animen a escribir el que sería el último tema del álbum, «nos falta un tema, hago un llamado a los compositores panameños para que me envíen algo», dijo entusiasmado.

«Mientras haya exponentes jóvenes que sigan apostando a este género, no va a morir» PEDRITO LAMA CANTANTE. La salsa no muere

«Mientras haya exponentes jóvenes que sigan apostando a este género, no va a morir. Lo urbano está en su mejor momento aquí y en todas partes, pero la salsa nunca ha dejado de estar. Mientras se mantenga la calidad de los arreglos y de las letras, seguirá vigente. Por eso seguimos escuchando los salseros de los años ochenta», defendió Lama.

Sin embargo, el artista no se niega a realizar colaboraciones con artistas de otros géneros, como el reguetón; reveló que sigue la carrera de Sech por su estilo y calidad de talento.

Carrera de Pedrito Lama

Pedrito Lama nace en Santo Domingo, República Dominicana, y desde los 13 años comienza a tocar la percusión. Al llegar a la mayoría de edad se desplaza al área del este, Bávaro, donde presta servicios como percusionista y cantante.

A los 21 años sale del país con una oferta de trabajo en México, donde permaneció por más de 15 años, defendiendo y apostando al género salsero. Formó parte de numerosas orquestas salseras y de los coros en tierra azteca.

En 2015 recibe la propuesta de dos grandes exponentes de la salsa en República Dominicana, Enmanuel Frías (Manuel Piano) y Rafael Berroa (Chiquito Timbal) para formar parte de la excelente agrupación salsera Chiquito Team Band, llegando a alcanzar el éxito mundial que todos conocemos como «La llamada de mi ex», entre otras canciones como: «Otro día más sin verte», «Ábreme los caminos», «No te cambio por ninguna», «La vacuna», entre otras.

¿Por qué se separó de la orquesta?

«Mucha gente piensa que hubo un problema con la agrupación, y no, no lo hubo, simplemente tenía la curiosidad de hacer mi propio proyecto, siempre pensaba: ‘lo hago o no’. Pero llegó un momento en que me decidí hacerlo. Un día, saliendo de una entrevista de radio, nos sentamos y les dije», relató Lama.

Además, aseguró que las cosas terminaron en buen término con la orquesta; buscó su reemplazo y lo preparó durante un mes, antes de desligarse por completo de la agrupación.

