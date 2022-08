Pedra de granizo mata criança de 20 meses em Espanha

Entornointeligente.com /

Uma menina de 20 meses morreu depois de ter sido atingida por uma pedra de granizo durante uma intensa tempestade no nordeste da Espanha, afirmaram as autoridades locais esta quarta-feira.

O granizo «caiu na cabeça» da menina e «ela não sobreviveu», afirmou Carme Vall, vereadora da localidade catalã de La Bisbal de l’Emporda, à rádio RAC1.

«O granizo caiu durante 10 minutos, mas foram 10 minutos de terror», referiu, acrescentando que as pedras de granizo que caíram na área tinham até 11 centímetros de largura: «Só caía granizo, quase nenhuma chuva.»

Subscrever A criança foi levada rapidamente para o Hospital Josep Trueta, na cidade vizinha de Girona, mas morreu durante a noite devido aos ferimentos, informou o hospital em comunicado.

O centro meteorológico da Catalunha referiu que as pedras de granizo que caíram na área perto da fronteira da Espanha com a França foram as maiores em 20 anos.

Imagens transmitidas pela televisão espanhola mostraram vários carros com pára-brisas partidos ou amassados ​​devido ao granizo.

Os vitrais da igreja da cidade também foram partidos pelo impacto das pedras de granizo, mostraram fotos divulgadas pela câmara.

